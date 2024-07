Ingrid Andress Music toca Spike After Drunk Home Run Derby Anthem

Parece Ingrid Andressa‘o momento mais baixo no microfone está realmente beneficiando sua carreira… TMZ Esportes aprendeu que sua música teve um grande aumento após a desastrosa apresentação do hino nacional no Home Run Derby de segunda-feira.

Autoridades às SoundCloud – um dos maiores serviços de streaming de música do mundo – diga-nos… as reproduções de suas músicas aumentaram cerca de 50% desde seu desastre em Arlington, Texas.



Especificamente, fomos informados de que sua música “More Hearts Than Mine” de 2019 realmente chamou a atenção dos ouvintes.

Somente na terça e quarta-feira, os representantes do Soundcloud nos disseram que as reproduções das faixas de Andress aumentaram “mais do que o dobro”.

Claro, enquanto o momento no Globe Life Field parece ser uma bênção para sua carteira… claramente prejudicou sua vida pessoal. O artista de 32 anos afirmou que estava bêbada para a versão de “Star-Spangled Banner”, e a reação de tudo isso a levou a entrar na reabilitação.

“Essa não fui eu ontem à noite”, escreveu ela em um comunicado na terça-feira.

Andress lançou dois álbuns em sua jovem carreira… e ganhou vários prêmios, incluindo Canção do Ano do MusicRow por “More Hearts Than Mine”.