Início da final da Copa América é adiado após torcedores invadirem portões

MIAMI GARDENS, Flórida — O horário de início da final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia foi adiado por mais de 75 minutos no domingo após uma violação de segurança na qual torcedores arrombaram um dos portões de entrada principais.

O jogo, que estava originalmente programado para começar às 20h (horário do leste dos EUA), começou às 21h22 e, após 120 minutos de tempo regulamentar e prorrogação, a Argentina conquistou a Copa América por 1 a 0, seu terceiro título consecutivo em um grande torneio e um recorde de 16 troféus no torneio sul-americano.

Os atrasos antes do pontapé inicial começaram quando, mais cedo no dia, um vídeo nas redes sociais mostrou torcedores quebrando o portão sudoeste do Hard Rock Stadium, com alguns sendo abordados ou detidos pela polícia e pessoal de segurança. Um segurança que comandava uma entrada interna do estádio confirmou à ESPN que o portão sudoeste do local havia sido trancado por causa de uma violação.

Ambas as equipes foram retiradas do campo durante seus respectivos aquecimentos enquanto o caos se instalava do lado de fora.

O estádio foi brevemente fechado, antes que o Hard Rock Stadium emitisse a seguinte declaração: “Em antecipação à final da Copa América desta noite, milhares de torcedores sem ingressos tentaram entrar à força no estádio, colocando outros torcedores, seguranças e policiais em risco extremo. A segurança fechou os portões para controlar o processo de entrada em um ritmo muito mais lento e garantir que todos estejam seguros.

“Como resultado, o horário de início da partida desta noite foi adiado até novo aviso para que os fãs com ingressos possam entrar com segurança no estádio.”

Os organizadores finalmente reabriram os portões para permitir que os fãs entrassem no estádio, pois as pessoas na frente das filas estavam começando a ser esmagadas por aquelas atrás delas. Um porta-voz do Hard Rock Stadium disse aos repórteres: “Em colaboração com a CONMEBOL e as autoridades policiais, foi tomada a decisão de abrir os portões do estádio por um curto período de tempo para todos os fãs, a fim de evitar debandadas e ferimentos graves no perímetro. Havia uma séria preocupação de que os fãs fossem esmagados na tentativa de entrar.”

Mais cedo, um policial do Departamento de Polícia de Miami-Dade disse à ESPN que todos os portões foram trancados após o fluxo inicial de fãs, enquanto outro policial disse que o movimento continuou mudando, descrevendo a situação como “muito fluida”.

A mãe do meio-campista argentino Alexis Mac Allister, Silvina, disse que precisava da ajuda do filho para entrar no estádio e descreveu a situação do lado de fora como “desumana”. Ela disse que os dois estavam em comunicação constante enquanto Mac Allister esperava em um túnel do Hard Rock Stadium para ajudar sua família a entrar.

“Alexis teve que sair do vestiário para nos ajudar a entrar porque ele estava preocupado. Eu pensei [the game] não podia continuar”, ela disse em uma publicação nas redes sociais. “Eu pensei que o jogo não seria jogado porque se os jogadores achassem que resolveriam isso, impossível que fosse jogado. Foi desumano. Estamos bem.

“Nós nos comunicamos com Alexis o tempo todo, mas ele disse que ficaria do lado de fora até que entrássemos. Ele esperou por nós até que entrássemos. Nós o abraçamos quando entramos, o deixamos calmo e dissemos para ele vencer.”

A polícia algemou um homem depois que torcedores invadiram os portões do Hard Rock Stadium antes da final da Copa. Imagens Getty

Relatórios disseram que cerca de 7.000 pessoas sem ingressos conseguiram entrar no estádio e, antes do pontapé inicial, os fãs estavam lotando os corredores e passarelas. O pessoal de segurança foi visto limpando essas áreas assim que o jogo começou e verificando se os fãs sem assentos tinham ingressos.

A prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e o diretor de segurança pública, James Reyes, divulgaram uma declaração durante o jogo expressando indignação com o que viram e dizendo que o condado designou mais de 550 policiais para a equipe do estádio, além de outros funcionários de departamentos vizinhos.

“Vamos deixar claro: esta situação nunca deveria ter ocorrido e não pode acontecer novamente”, dizia a declaração. “Trabalharemos com a liderança do estádio para garantir que uma revisão completa dos eventos desta noite ocorra imediatamente para avaliar a cadeia completa de eventos, a fim de colocar em prática os protocolos e políticas necessários para todos os jogos futuros.”

A Polícia de Miami-Dade emitiu a seguinte declaração após o bloqueio inicial do estádio: “Tivemos vários incidentes antes da abertura dos portões do Hard Rock Stadium para o jogo final da COPA América. Esses incidentes foram resultado do comportamento indisciplinado de fãs que tentavam acessar o estádio.

“Pedimos que todos sejam pacientes e cumpram as regras estabelecidas por nossos oficiais e pela equipe do Hard Rock Stadium.”

Vídeos e imagens tiradas pela ESPN mostraram fãs se aglomerando ao redor do portão sudoeste esperando para entrar. Os fãs têm se reunido no Hard Rock Stadium bem antes do início planejado para as 20h, horário do leste dos EUA, com um manobrista dizendo que foi chamado para trabalhar mais cedo, já que os fãs começaram a chegar às 6h.

Um punhado de pessoas pôde ser visto recebendo tratamento médico e pedindo água no calor escaldante do sul da Flórida. Os policiais conseguiram empurrar a multidão para trás de portões pretos e trancar a entrada para que ninguém pudesse entrar, embora muitos fãs já tivessem chegado aos seus assentos antes disso.

Um público de mais de 65.000 pessoas era esperado para a partida do campeonato sul-americano, com a Argentina tentando defender seu título.

Não ficou claro qual dos fãs que conseguiram entrar durante a correria tinha ingressos para a partida. A CONMEBOL, órgão dirigente da América do Sul, divulgou uma declaração um dia antes alertando que os fãs devem ter ingressos para entrar no local.

A Copa América foi atormentada por problemas de organização e planejamento quase desde o momento em que o torneio começou, com equipes reclamando das condições do campo, do tamanho do campo, do estado dos campos de treinamento, bem como de problemas de controle de público.

Na conclusão da semifinal de quarta-feira, quando a Colômbia derrotou o Uruguai, os jogadores uruguaios Darwin Núñez e Ronald Araújo foram às arquibancadas do Estádio Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte, quando pensaram que seus familiares estavam em perigo por causa dos torcedores adversários.

A escritora da ESPN Lizzy Becherano contribuiu para esta história, enquanto informações da Associated Press também foram usadas.