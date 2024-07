Inter Miami adia mudança para novo estádio até 2026

O Inter Miami CF continuará jogando no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida, até a temporada de 2025 da Major League Soccer, agora visando 2026 como o ano de estreia do novo estádio, o Miami Freedom Park.

O clube havia declarado anteriormente que o novo estádio estaria pronto a tempo para a temporada de 2025, mas confirmou na terça-feira em e-mails enviados aos fãs sobre a renovação dos ingressos para a temporada e a lista de espera que o próximo ano seria a “temporada final” em Fort Lauderdale.

“Espera-se que a temporada de 2025 seja nossa ÚLTIMA temporada aqui no Chase Stadium em Fort Lauderdale antes de nos mudarmos para o novo estádio em Miami”, dizia a mensagem. “Estamos ansiosos para ter você assinando e torcendo por nós enquanto continuamos nossa busca pelos playoffs!

O Inter Miami oferecerá aos detentores de ingressos para a temporada que optarem por renovar a assinatura “acesso prioritário à temporada inaugural no Miami Freedom Park”.

O Chase Stadium em Fort Lauderdale continuará sendo a casa do Inter Miami na temporada de 2025. Simon Peach/PA Images via Getty Images

Alguns fãs expressaram descontentamento com o segundo aumento de preço dos ingressos para a temporada desde a chegada do craque argentino Lionel Messi no verão de 2023, e com o atraso do novo estádio.

“2025 foi amplamente anunciado como o ano em que o time se mudaria para o Miami Freedom Park e tem sido usado como um “benefício” de ingressos para a temporada desde o ano inaugural – “primeiro da fila” para ingressos para o Miami Freedom Park”, disse Morgan Guigon, detentor de ingresso para a temporada do Inter Miami desde 2020, que está optando por não renovar sua filiação este ano, à ESPN.

“Estou optando por não renovar este ano depois de um aumento de mais de 150% nos preços dos ingressos nos últimos 2 anos e desde a chegada de Messi… é mais barato comprar ingressos no mercado de revenda, jogo a jogo, do que comprar ingressos para a temporada diretamente do clube.”

Adicionou outro fã no X: “Messi perdeu mais da metade das partidas do Inter Miami nesta temporada. O valor dos ingressos cai mais de 85% nas partidas que ele perde. Lógica do Inter Miami: vamos aumentar os preços novamente sem motivo algum.”

Os preços variam dependendo da localização dos assentos.

Com 2026 como meta para se mudar para o Miami Freedom Park, Messi pode não aparecer no novo estádio. Seu contrato original com o clube da MLS expira no final de 2025, e ainda não está claro se ele estenderá seu tempo no sul da Flórida.

A construção do Miami Freedom Park, com capacidade para 25.000 lugares, começou em agosto de 2023, com o proprietário-gerente do Inter Miami, Jorge Mas, dizendo na época que eles tinham como meta a inauguração em 2025.

“Mal posso esperar para receber nossos fãs em nosso estádio de última geração e ouvir os cânticos enquanto Messi e seus jogadores do Inter Miami entram em campo pela primeira vez em 2025”, disse ele em um comunicado da equipe.

Em uma entrevista com repórteres na mesma época, Mas acrescentou: “Vamos acelerar tudo, com o objetivo de deixar o estádio pronto em algum momento do verão ou início do outono de 2025.”

Depois de ficar de fora dos playoffs na temporada passada, Miami atualmente lidera a classificação do MLS Supporters’ Shied após 25 jogos.