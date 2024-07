Inter Miami contrata David Martínez antes da Copa das Ligas de 2024

O Inter Miami CF contratou o zagueiro do River Plate, Héctor David Martínez, antes da Copa das Ligas de 2024, incluindo-o na lista oficial para a competição.

Ele chega por empréstimo de um ano do time argentino até julho de 2025, com opção de tornar a transferência permanente ao final do período.

Martínez chega depois de fazer apenas cinco aparições em todas as competições pelos gigantes argentinos, acumulando 182 minutos de ação.

O Inter Miami concluiu a contratação do zagueiro do River Plate, Héctor David Martínez. Prensa River Plate

“Estou muito feliz e animado por me juntar ao Inter Miami. Fiquei emocionado com a oportunidade de vir para cá. Finalmente, aconteceu, e estou muito feliz por começar este novo capítulo na minha carreira”, disse Martínez.

“O objetivo aqui é ajudar o time, continuar crescendo e, quem sabe, ganhar alguns títulos.”

O zagueiro iniciou sua carreira profissional no River Plate, passando pelas categorias de base antes de estrear no time principal sob o comando de Marcelo Gallardo em dezembro de 2018.

O jogador também atuou pelo Defensa y Justicia, marcando dois gols em mais de um ano antes de retornar ao River Plate, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo.

Internacionalmente, ele atuou pela seleção paraguaia em 11 ocasiões.

Agora, ele está definido para jogar como titular ao lado dos defensores do Inter Miami Jordi Alba, Tomás Avilés e Marcelo Weigandt, dadas as lesões atuais da equipe na linha de defesa. O zagueiro central Serhiy Kryvtsov sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida contra o Toronto em 17 de julho, forçando o técnico Gerardo ‘Tata’ Martino a escalar o meio-campista Sergio Busquets nessa posição por enquanto.

Agora, espera-se que o ex-jogador do Barcelona retorne à sua posição normal quando Martínez se juntar ao time.

O atual campeão Inter Miami dá o pontapé inicial na edição de 2024 da Leagues Cup no sábado, quando recebe o Puebla no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida. Ao contrário do ano passado, os Herons entram na competição em uma ótima posição como líderes da Conferência Leste da MLS com 53 pontos em 25 jogos.

A equipe enfrentará o Tigres UANL no NRG Stadium em Houston, Texas, na esperança de avançar para a fase eliminatória.