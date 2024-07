Investigadores da morte de Matthew Perry estão confiantes de que vão prender o(s) suspeito(s)

Os federais investigando Mateus Perry A morte de John está “confiante” de que tem condições de derrubar as pessoas que o ajudaram a obter a cetamina que contribuiu para sua morte… TMZ descobriu.

Agentes da DEA iniciaram a investigação da morte de Perry depois que o médico legista do condado de Los Angeles determinou que o astro de “Friends” morreu afogado em sua banheira de hidromassagem após tomar cetamina, um anestésico dissociativo que tem alguns efeitos alucinógenos.

As nossas fontes dizem-nos… os federais pretendem acusar os suspeitos de distribuição de drogas resultando em morte ou lesões corporais graves, o que acarreta um mínimo obrigatório de 20 anos de prisão.

Disseram-nos que os agentes da DEA não estão apenas investigando os traficantes… eles também poderiam ir atrás dos médicos se eles prescrevessem receitas “consideradas fora do escopo da necessidade médica”.

Além disso, a investigação se aprofundou no cenário das drogas em Hollywood. Um mandado de busca foi executado Brooke Muller , Charlie Sheen ex-mulher de, como parte da investigação… e nossas fontes confirmaram isso.

Relatamos as batalhas de Brooke contra o vício ao longo dos anos, mas não está claro qual conexão ela tem com o caso de Matthew, se houver. Entramos em contato com o advogado dela, mas não recebemos resposta.