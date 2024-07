Irmão de Ariana Grande a defende de alegações de canibalismo

Frankie Grande está pulando para Ariana Grande a defesa de algumas alegações de canibalismo viral no TikTok – tudo planejado para assustar os fãs e impedi-los de comprar ingressos para seus shows.

Se você ainda não viu o TikTok original, dê uma olhada… é um usuário de mídia social fazendo as afirmações sem fornecer qualquer tipo de evidência para apoiar o ponto – mas algumas pessoas consideraram isso um fato e começaram a espalhar o boato de qualquer forma.

FG diz que os fãs que atiçaram as chamas canibais atingiram um nível mais criativo – e mais baixo – do que nunca… atingindo profundidades mais profundas a cada dia que passa, de acordo com a estrela da Broadway.