Israel Adesanya acha que Leon Edwards ‘finaliza’ Belal Muhammad no UFC 304: ‘Parece uma luta ruim para Belal’

Israel Adesanya respeita o que Belal Muhammad fez para ganhar uma chance pelo título, mas acredita que Leon Edwards é um péssimo adversário em termos de estilo para ele.

Edwards e Muhammad se encontram pela segunda vez no evento principal do card de lutas do UFC 304 de sábado em Manchester, Inglaterra. Muhammad está invicto em 10 lutas, o que o torna um desafiante merecedor. No entanto, Adesanya não vê Muhammad tendo sua mão levantada — ou mesmo chegando aos scorecards.

“Belal tem pressão, cara”, disse Adesanya em seu canal do YouTube. “Parece que ele consegue chegar até as pessoas e colocar sua vontade nelas.

“Mas eu vou te dizer uma coisa, Leon parece que está em um massacre agora. Ele está em uma corrida. … Leon pode acabar com ele. Acho que Leon termina essa luta.”

Adesanya está desempenhando o papel de desafiante ao título enquanto se prepara para enfrentar Dricus du Plessis pelo título dos médios no UFC 305 em Perth, em 17 de agosto.

Analisando o segundo encontro entre Edwards e Muhammad após um no-contest após um golpe acidental no olho no primeiro encontro em março de 2021, Adesanya viu Edwards ter muito sucesso no início. Embora ele entenda que ambos os homens melhoraram drasticamente desde o primeiro encontro, Adesanya acredita que Edwards precisará ter uma noite ruim para Muhammad conseguir a virada.

“Estou tentando ver como Belal pode vencer essa luta”, disse Adesanya. “Para chegar a Leon com wrestling, ele tem uma boa distância, boas armas para garantir que você não queira chegar perto. Se você chegar perto, não significa que você está seguro, porque ele pode te derrubar também.

“Parece uma luta ruim para Belal. Não estou odiando Belal nem nada, só estou tentando ver qual é o caminho dele para a vitória nisso. Na trocação, Leon tem. Na luta agarrada, você quer pender para Belal, mas Leon está bem ali. A luta de Leon é para vencer, a luta de Leon é para perder.”