Israel Adesanya brinca sobre o peso de Paddy Pimblett após vitória impressionante no UFC 304

Israel Adesanya está impressionado com Paddy Pimblett e espera que o competidor leve consiga permanecer no caminho certo.

Pimblett impressionou a comunidade do MMA no último sábado no UFC 304 quando ele estrangulou Bobby Green, tornando-se apenas o terceiro lutador a finalizar o veterano de 50 lutas e o primeiro a fazê-lo desde 2009. A vitória também elevou o recorde de Pimblett no UFC para 6-0. Quando o ranking oficial da promoção for atualizado novamente, ele provavelmente terá um número ao lado de seu nome pela primeira vez.

Em um vídeo de reação publicado em seu canal no YouTube, Adesanya elogiou Pimblett, enquanto brincava que ele poderia se deixar levar depois de uma vitória tão importante.

“Agora veja ele chegar a pesar 500 libras nos próximos dois dias. Raaaaaaah, porra Professor Aloprado bunda.”

Os aumentos de peso de Pimblett são bem documentados, com o próprio lutador frequentemente zombando do quanto seu corpo muda quando ele está entre as lutas. Em um ponto, o lutador de 155 libras disse que seu peso flutuou acima de 200 libras em 2023.

“The Baddy” continuou a entregar na noite da luta, e sua vitória sobre Green foi a mais impressionante até agora. Demorou menos de um round para Pimblett amarrar Green em um triângulo e deixá-lo dormindo. Green foi de certa forma responsável por sua própria ruína ao iniciar o grappling, um movimento que chocou Adesanya.

“P*rra, eu não achei que Bobby fosse atirar”, disse Adesanya. “É por isso que eu fiquei tipo, ‘Como Paddy vai ganhar?’

“Literalmente, no colapso, eu disse, ‘Como Paddy vai ganhar?’ Porque em pé, eu estava tipo, Bobby está em sua bolsa. Mas então ele atirou. Droga. F*cking capitalizou nisso, no entanto.”