Israel pode jogar torneio olímpico de futebol após FIFA adiar decisão

A FIFA adiou a decisão sobre uma proposta palestina de suspender Israel do futebol internacional por causa da guerra com o Hamas, abrindo caminho para a seleção masculina israelense jogar nas Olimpíadas de Paris.

O órgão dirigente mundial do futebol estava pronto para tomar uma decisão no sábado em uma reunião extraordinária do conselho após pedir uma avaliação legal independente da proposta palestina dois meses atrás. Essa decisão teria sido tomada apenas quatro dias antes do início do torneio olímpico de futebol, onde Israel foi sorteado para um grupo com Japão, Mali e Paraguai.

No entanto, a FIFA disse na quinta-feira que havia adiado o cronograma porque “mais tempo é necessário para concluir esse processo com o devido cuidado e integralidade” — o que significa que uma decisão agora deve ser tomada após o término das Olimpíadas.

A FIFA disse que ambas as partes fizeram pedidos de prorrogação “para apresentar suas respectivas posições” e que a avaliação independente será compartilhada com a FIFA até 31 de agosto, no máximo.

A final olímpica masculina está marcada para 9 de agosto.