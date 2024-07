‘Isso tem que ser uma camisa’: Imagens de um cobertor ensanguentado de Trump em Milwaukee

Milwaukee, Wisconsin

Andrea Neuser estava de cama com enxaqueca no sábado quando soube que houve uma tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

Ela chamou seu marido e parceiro de negócios, Brad, para o quarto deles para assistir à cobertura do noticiário. Logo, eles estavam em lágrimas. Então, eles foram trabalhar.

“Meus olhos estavam lacrimejando, e eu estava apenas tentando processar todas essas emoções”, disse Neuser. “E então eu diria que, ao processar todas essas emoções, era como… isso tem que ser uma camisa.”

Dias depois de Trump sobreviver a uma bala de alto calibre de um assassino, fotografias do rescaldo imediato do tiroteio — enquanto agentes do Serviço Secreto o levavam para fora do palco durante um comício no Condado de Butler, Pensilvânia — são inevitáveis ​​nas ruas de Milwaukee, do lado de fora da Convenção Nacional Republicana. Seu rosto ensanguentado e punho erguido estão estampados em camisetas, chapéus, broches, bem como em obras de arte emolduradas, tudo para venda aos fiéis.

Falando ao lado do estande de mercadorias que ela administra com Brad e seus dois filhos do lado de fora das barricadas de segurança que cercam o local da Convenção Nacional Republicana, Neuser disse que não estava tentando “capitalizar algo tão horrível”, mas que a oportunidade era lucrativa demais para deixar passar. A imagem nas camisetas — a palavra “FEARLESS” está escrita acima da fotografia histórica de Trump — começou na tela de um laptop antes de passar para uma impressora e depois para um forno, onde foi prensada a quente no porão dos Neusers em camisetas Gildan pretas e brancas.

Na tarde de segunda-feira, a família foi colocada perto de um importante posto de controle no terreno do RNC, onde as camisetas “FEARLESS” foram vendidas rapidamente.

Christina Holbrook, que veio de sua casa em Cincinnati para a Convenção Nacional Republicana, comprou uma camisa semelhante de outro vendedor próximo.

“Quando Donald Trump levantou o punho e mencionou ‘lutar, lutar, lutar’ – é isso que nós (neste movimento) sentimos que precisamos fazer”, disse Holbrook. “Estamos em uma luta por nossa vida e nos Estados Unidos neste momento. Então, isso vai vender.”

Outro possível cliente, o presidente do Partido Republicano do Mississippi, Mike Hurst, estava a caminho de dentro com sua esposa quando viu as camisetas “FEARLESS”. Hurst já havia comprado uma online, ele disse, um dia antes.

O apelo, para ele, era evidente.

“Depois que o Serviço Secreto atacou o presidente e ele se levantou e sua resposta no momento, não encenada, mas espontânea, levantando o punho e dizendo, ‘lute, lute, lute’ – isso deveria deixar todo americano de sangue quente animado com nosso país”, disse Hurst.

Neuser concordou. A imagem, ela insistiu, não glorificava a violência ou a morte – apenas Trump e, como ela descreveu, a necessidade da América de deixar de lado suas divisões.

“Está mostrando o quão destemido e que grande líder ele é”, disse Neuser. “Provavelmente será a foto mais icônica já tirada devido à circunstância e a quem ela é.”

Assim também, ela disse, foi a gênese do seu negócio.

Neuser, que mora fora de Milwaukee com sua família, tem dois diplomas e trabalha com crianças com autismo como técnica de comportamento registrada. Mas seus empregos não as sustentam.

Depois que Brad trabalhou a noite toda para desenhar e produzir as camisetas, eles foram até a Convenção Nacional Republicana para seu “último esforço” para aumentar sua renda e espalhar um evangelho “cristão conservador sem remorso”.

“É tremendamente importante que tenhamos sucesso… porque o fracasso não é uma opção”, disse Neuser. “Tenho que retribuir o que coloquei nisso. E estamos lutando. Não acho que deveríamos estar lutando tanto quanto estamos.”