Ivanka Trump quebra o silêncio sobre o veredicto de culpa de Donald Trump

Ivanka Trump está abordando a condenação criminal de seu pai pela primeira vez… dizendo que é angustiante ver o que está acontecendo com seu pai.

Donald TrumpA filha de foi claramente impactada por seu julgamento em Nova York, no qual ele foi considerado culpado em 34 acusações de falsificar registros comerciais no caso do silêncio – dizendo ao “Lex Fridman Podcast”, “É doloroso experimentar, mas, em última análise, gostaria que não tivesse que ser assim.”