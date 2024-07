Jaboree Antoine se compromete com o time de futebol americano Miami Hurricanes

Mario Cristobal garantiu o segundo maior compromisso de Miami no ciclo de 2025 no sábado, quando o ex-compromisso da LSU, Jaboree Antoine, número 54 na ESPN 300, fez sua promessa aos Hurricanes.

O cornerback quatro estrelas de New Iberia, Louisiana, inicialmente se comprometeu com a LSU em 27 de janeiro, depois retirou seu compromisso dos Tigers e reabriu seu compromisso em 23 de junho, após visitas a Miami e Florida State.

Menos de um mês depois, Antoine se junta aos Hurricanes como o melhor defensor e o segundo melhor prospecto na classe de 2025 do programa, atrás apenas do armador ofensivo cinco estrelas SJ Alofaituli, que se comprometeu com Miami no início deste mês.

A promessa de Antoine é a 15ª adição de Cristobal na classe de 2025 desde 1º de junho, incluindo seis da ESPN 300. O segundo melhor prospecto no estado da Louisiana neste ciclo, Antoine está ao lado de Alofaituli e do safety quatro estrelas Hylton Stubbs como um dos três melhores prospectos atualmente destinados a Miami em uma classe de 2025 que ocupa a 10ª posição no último ranking de equipes da ESPN.

Uma lesão na clavícula afastou Antoine de todos os jogos, exceto cinco, de sua temporada júnior na Westgate High School no outono passado. Então, em janeiro, Antoine se comprometeu com a LSU em vez dos finalistas Texas e Tennessee, chegando aos Tigers como uma das pedras angulares na classe de 2025 de Brian Kelly.

A promessa de Antoine durou até o final de junho, e LSU, Miami e Florida State permaneceram na disputa nas últimas semanas antes de ele se restringir aos Tigers e Hurricanes no início desta semana. Agora prometido aos Hurricanes, Antoine encabeça uma classe defensiva que inclui Stubbs, os linebackers internos Elijah Melendez (nº 4 ILB) e Gavin Nix (nº 5 ILB), o defensive end Herbert Scroggins (nº 27 DE) e o cornerback Chris Ewald (nº 29 CB), entre outros.

O comprometimento de Antoine eleva a contagem de Cristobal para 10 promessas do ESPN 300 em uma das classes de crescimento mais rápido do futebol universitário em 2025. Com o sétimo cornerback mais bem classificado do país no grupo, Miami avança posicionado para continuar subindo enquanto os Hurricanes buscam uma terceira classe consecutiva entre os 10 primeiros.