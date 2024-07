Jacoby Jones, que marcou 2 TDs na vitória dos Ravens no SB XLVII, morre aos 40 anos

Jacoby Jones, uma estrela do Super Bowl do Baltimore Ravens que era conhecido pelo “Mile High Miracle” e suas brincadeiras joviais, morreu aos 40 anos.

A causa da morte de Jones não estava imediatamente disponível.

“Jacoby tinha a habilidade única de se conectar com todos que encontrava. Seu carisma, alegria e amor criaram uma presença única que poderia iluminar qualquer ambiente ou alegrar qualquer dia escuro”, disseram os Ravens em um comunicado no domingo.

Veterano de nove anos na NFL, cuja personalidade divertida e danças extravagantes na end zone o tornaram querido por fãs e companheiros de equipe, Jones se marcou na história da NFL durante a temporada dos Ravens no Super Bowl de 2012, marcando três touchdowns na pós-temporada da forma mais dramática.

Jacoby Jones retornou o kickoff do segundo tempo do Super Bowl XLVII para 108 jardas para um touchdown, uma de suas duas pontuações no jogo para ajudar os Ravens a derrotar os 49ers. Ezra Shaw/Getty Images

A recepção mais memorável de Jones, o “Mile High Miracle”, veio em um passe para touchdown de 70 jardas do quarterback Joe Flacco com 31 segundos restantes em um jogo de playoff divisional da AFC em janeiro de 2013. Com Baltimore perdendo por 35 a 28 em Denver, Jones apoiou o safety Rahim Moore para o touchdown de empate.

“Quando corri na end zone, estava quieto. Você ouvia rato mijando no algodão”, Jones disse à ESPN no aniversário de 10 anos da recepção. “Eu fiquei tipo, isso não é real.”

Então, na vitória dos Ravens no Super Bowl XLVII sobre o San Francisco 49ers, Jones se tornou o primeiro jogador a marcar um touchdown de recepção e um touchdown de retorno no mesmo jogo na história do Super Bowl. Seu touchdown de retorno de kickoff de 108 jardas para abrir o segundo tempo é a jogada de pontuação mais longa na história do Super Bowl.

O jogo foi disputado em Nova Orleans, sua cidade natal. Quando metade das luzes do Superdome se apagaram por 34 minutos, Jones disse que jogou freeze tag com o wide receiver Torrey Smith para se manter solto.

“Eles estavam dizendo, ‘Vamos alongar'”, Jones disse mais tarde. “Alongar? Eu nunca alonguei na minha vida.”

Um ano depois, Jones se viu no meio de uma controvérsia contra o Pittsburgh Steelers na noite de Ação de Graças. Depois de receber um kickoff na linha do gol, Jones não tinha mais ninguém entre ele e a end zone até que o técnico do Steelers, Mike Tomlin, ficou em uma área restrita que separa a linha lateral do campo de jogo, com as costas voltadas para a ação e seu pé direito diretamente no campo de jogo.

Tomlin pulou para a esquerda no último segundo, mas Jones teve que desviar para a direita para evitar atingi-lo. Esse pequeno ajuste em seu caminho permitiu que Jones fosse pego por trás pelo cornerback do Steelers, Cortez Allen. “Eu não o culpo. Eu ainda o amo”, disse Jones mais tarde. “Eu faria a mesma coisa comigo.”

Mais tarde, Jones apareceu em quatro jogos pelo Tomlin e pelos Steelers em 2015, sua última temporada.

A jogada favorita do técnico do Ravens, John Harbaugh, envolvendo Jones veio uma semana depois do jogo de Ação de Graças. Com Baltimore perdendo por 19-15 com 1:16 restantes no jogo, Harbaugh se lembra de olhar para trás para onde o pontapé inicial iria e ver Jones falando no fundo da end zone com sua mãe.

Depois de gritar o nome de Jones, Harbaugh viu Jones se virar assim que a bola foi chutada e devolvê-la 77 jardas para um touchdown em um campo coberto de neve no Estádio M&T Bank.

“Eu amava Jacoby Jones. Todos nós amávamos”, disse Harbaugh em uma declaração no domingo. “Seu espírito, entusiasmo e amor pelas pessoas eram poderosos. Ele era uma luz. Meu momento pessoal favorito de Jacoby era toda vez que eu via seu rosto sorridente cheio de alegria.”

Antes de se juntar aos Ravens, Jones passou cinco temporadas no Houston Texans.

Vários ex-companheiros de equipe, incluindo Ray Lewis, Smith e JJ Watt, lembraram de Jones com postagens nas redes sociais.

Meu irmão, você fará muita falta. Eles não podem tirar as memórias e o trabalho duro que você fez dentro e fora do campo de futebol. Você sempre retribuiu e sempre foi um pilar na comunidade, um @Corvos para a vida 💜. Te amo JJ#RL52 #Raio #Lewis #52 #JacobyJones12 #Jacó #Jones #12… foto.twitter.com/kfmb0DHHJb — Ray Lewis (@raylewis) 14 de julho de 2024

Meu irmão! Agradeço a Deus pelas memórias e seu impacto neste mundo. Você foi 1 de 1! Seu jogo em campo e suas piadas viverão para sempre! Temos Momma Jones e Lil Coby de volta para a vida! Isso me machucou, cara! Sentiremos sua falta! Te amo bro! foto.twitter.com/r9MZKU4sqb — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 14 de julho de 2024

Jacoby era um dos companheiros de equipe e pessoas mais divertidas com quem já convivi. Sempre dançando e rindo, com um sorriso permanente no rosto. Foi embora cedo demais. Descanse em paz, Jacoby Jones. 🙏🏼 foto.twitter.com/7r2aIJrb13 — JJ Watt (@JJWatt) 14 de julho de 2024

Jones foi um dos retornadores mais elétricos de sua era, marcando nove touchdowns de retorno de kickoff e punt em um período de sete anos. Ele foi nomeado um All-Pro do primeiro time em 2012 e fez seu único Pro Bowl naquela temporada.

Em 2017, Jones assinou um contrato de um dia para se aposentar com os Ravens. No mês passado, ele compareceu a uma reunião dos Ravens no minicamp e foi visto fazendo piadas com os companheiros de equipe.

Jones continuou conectado à comunidade de Baltimore, servindo como treinador assistente em uma escola secundária local e na Morgan State University ao longo dos anos. Jones disse que revivia todas as suas memórias sempre que retornava a Baltimore.

“Toda vez que olho para aquele estádio, eu me curvo diante dele”, disse Jones à ESPN em abril.

Em abril, Jones foi contratado como treinador principal e coordenador ofensivo do Beaumont Renegades, uma franquia de expansão de futebol de salão que começará a jogar em 2025.

“Ele era o melhor, ele amava todo mundo”, disse Sam Gordon, o dono dos Renegades, à KPRC-TV em Houston. “Eu acho que uma das coisas mais importantes é que ele era um homem de Deus. Ele tinha orgulho do quanto ele amava e temia seu deus. O que era mais importante para ele depois do futebol era ajudar a próxima pessoa na fila. Ele era a pessoa mais humilde e gentil com qualquer um que lhe desse tempo e precisasse do tempo dele.”