Jadon Sancho disponível para o Man United após negociações com Erik ten Hag – fonte

Jadon Sancho deve ser reintegrado ao elenco do Manchester United após conversas com o técnico Erik ten Hag, disse uma fonte à ESPN.

Sancho não joga pelo United desde agosto depois de criticar publicamente o holandês em uma postagem nas redes sociais.

Ele passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao seu antigo clube, o Borussia Dortmund, chegando à final da Liga dos Campeões.

Mas depois de uma reunião com Ten Hag esta semana, Sancho voltou a treinar com o time principal.

Jadon Sancho não joga pelo Man United desde um desentendimento com o técnico Erik ten Hag em setembro passado. (Foto de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Ele não viajará para a Noruega para o amistoso de pré-temporada contra o Rosenborg na segunda-feira, mas estará disponível para seleção daqui para frente.

O United enfrenta o Rangers em Murrayfield em 20 de julho antes de viajar para os EUA em 24 de julho para uma turnê de três partidas.

Sancho foi banido do time após sugerir que Ten Hag havia mentido sobre os motivos que o levaram a deixá-lo de fora na derrota por 3 a 1 para o Arsenal em setembro.

Ten Hag disse repetidamente que o jogador de 24 anos não teria permissão para retornar até que se desculpasse. O United se recusou a revelar se Sancho se desculpou ou não durante sua reunião com Ten Hag.

O clube estava aberto a ofertas por Sancho neste verão, com a Juventus sendo um dos clubes interessados, mas sua avaliação de £ 40 milhões (US$ 51,9 milhões) se mostrou problemática.

Uma declaração publicada no site do clube na sexta-feira dizia: “Jadon Sancho retornou para testes na quarta-feira após seu período de empréstimo no Borussia Dortmund durante o segundo semestre da temporada passada. O atacante de 24 anos treinou com o grupo na quinta-feira.”

Mais cedo na sexta-feira, o United anunciou que o zagueiro Jonny Evans, de 36 anos, assinou uma nova extensão de contrato de um ano para permanecer no clube na temporada 2024-25.

O graduado da academia do United retornou ao clube no ano passado após oito temporadas fora jogando pelo West Bromwich Albion e Leicester City. Ele apareceu em 30 jogos em todas as competições, incluindo a vitória na final da FA Cup sobre o Manchester City.

“Jogar por este grande clube e sentir o apoio dos nossos incríveis fãs é sempre um privilégio”, disse Evans em uma declaração. “Retornar ao clube na temporada passada foi uma honra, representar o time em campo ao lado de companheiros fantásticos sob um excelente técnico.

“Ganhar a FA Cup juntos foi uma experiência inesquecível; sei que podemos lutar por mais troféus na próxima temporada.”

Evans ganhou três títulos da Premier League e duas Copas da Liga Inglesa durante sua primeira passagem pelo Old Trafford.