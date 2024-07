Jaguars processam Amit Patel, ex-funcionário que roubou fundos

O Jacksonville Jaguars processou seu ex-funcionário que roubou US$ 22 milhões do time no tribunal estadual da Flórida na quinta-feira, pedindo US$ 66,6 milhões em danos.

Amit Patel, que supervisionou o programa de cartão de crédito virtual do time, declarou-se culpado em um tribunal federal em dezembro por roubar mais de US$ 22 milhões do time em um período de 3 anos e meio para pagar dívidas de jogo e financiar uma vida de luxo. No processo de quinta-feira, o time disse que Patel roubou a maior parte desse dinheiro, US$ 20 milhões, em apenas oito meses.

No processo, a equipe alegou deturpação fraudulenta, violação de dever fiduciário e roubo civil. As alegações são amplamente baseadas nas admissões de Patel no tribunal federal.

O advogado de Patel, Alex King, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da ESPN.

De acordo com Negin Kordbacheh, um advogado que pratica direito empresarial na Flórida, se os Jaguars prevalecerem no tribunal, isso permitirá que o time tenha mais flexibilidade para recuperar os fundos roubados de Patel sem depender do governo federal para agir em seu nome. O time poderia apreender ativos que Patel adquiriu legalmente. A Flórida permite que os demandantes recuperem até três vezes o valor dos danos reais.

“[A] “O processo civil permite que a vítima controle o processo de litígio”, disse Kordbacheh. “Há também a recuperação de ativos. Eles podem penhorar salários, apreender ativos, etc. Essas são obviamente ferramentas muito importantes para garantir que a vítima receba a compensação integral.”

De acordo com documentos judiciais, Patel transferiu US$ 20 milhões dos fundos para a FanDuel, onde ele tinha um anfitrião VIP, e US$ 1 milhão para a DraftKings. A ESPN relatou anteriormente que Patel era um jogador de fantasy sports diário de alto volume e apostas altas, conhecido por acumular grandes perdas. Patel disse que sofre de um transtorno de jogo.

De acordo com o processo, o esquema de Patel foi descoberto em fevereiro de 2023, depois que ele fez uma aposta esportiva no Kansas, violando tanto a lei estadual quanto a política de apostas da NFL.

Ele também transferiu US$ 5 milhões de suas contas FanDuel e DraftKings para seu PayPal e outras contas pessoais, disseram os promotores, e usou o dinheiro em uma variedade de compras para viver uma “vida de luxo”, incluindo a compra do taco de golfe de Tiger Woods de 1996 e o ​​gasto de US$ 78.800 em fretamentos de jatos particulares.

Como a ESPN relatou anteriormente, os Jaguars pediram à FanDuel para reembolsar parte ou todos os US$ 20 milhões. Os Jaguars se recusaram a comentar sobre o status dessas negociações.

Patel está atualmente cumprindo uma pena de 6 anos e meio na prisão federal de Williamsburg, na Carolina do Sul.

De acordo com Kordbacheh, os Jaguars têm uma grande probabilidade de sucesso em seu processo civil contra Patel, já que o ônus da prova é menor comparado a um caso criminal, onde Patel já se declarou culpado.