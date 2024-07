Jailton Almeida pede que Cyril Gane aceite luta ‘eliminadora de título’ no UFC Paris: ‘Não tem como essa luta ir longe’

Jailton Almeida emitiu vários chamados na esperança de marcar um confronto de cinco rounds dos pesos pesados ​​com o ex-campeão interino do UFC Cyril Gane como o evento principal do UFC Paris em 28 de setembro, e ele está ficando impaciente com a falta de resposta de “Bon Gamin”.

Almeida fez um trabalho rápido com Alexandr Romanov no UFC 302 no início deste mês, se recuperando de sua primeira derrota no octógono para Curtis Blaydes, e desde então foi liberado para treinar sem restrições após uma pequena lesão no joelho sofrida durante a luta. “Malhadinho” sente que é a única opção que faz sentido para Gane, já que todos os outros pesos pesados ​​de alto nível estão atualmente agendados, exceto Alexander Volkov e Sergei Pavlovich, que lutaram na Arábia Saudita.

“As únicas opções agora somos eu e Volkov, e ele já venceu Volkov em uma luta muito chata”, disse Almeida ao MMA Fighting. “O jogo não combina, seria exatamente a mesma coisa de novo, ambos os lutadores fazendo uma luta muito tática e lenta. Almeida vs. Gane seria muito mais interessante não só porque é um novo confronto, mas também por causa do choque de estilos diferentes.

“Não tem como essa luta ir longe. Se eu conseguir impor meu jogo, vou derrubá-lo e finalizá-lo. Se ele conseguir impor seu jogo, ele fará de tudo para mantê-lo em pé e dar o show que ele está acostumado.”

Almeida disse que ouviu comentários de que nem Gane nem o UFC estão interessados ​​em marcar essa luta porque seria um confronto ruim em termos de estilo para o francês, mas discorda “fortemente”.

“Primeiro, Gane venceu [Serghei] Spivac ano passado e seu estilo é parecido com o meu”, disse Almeida. “Ele defendeu as quedas e passou por ele em pé para conseguir o nocaute. Além disso, não vejo o UFC protegendo ninguém. O UFC quer fazer as melhores lutas possíveis. Eu estava em ascensão e eles me colocaram no Brasil contra Blaydes, que foi uma das piores lutas para mim, então não acho que isso faça sentido.”

Gane perdeu apenas duas vezes em 14 lutas profissionais de MMA, um par de confrontos de campeonato com Jon Jones e Francis Ngannou. Almeida venceu sete de suas oito lutas no UFC com seis finalizações em seu crédito.

“Meu empresário conversou com o UFC sobre meu interesse nessa luta, eu conversei pessoalmente com [UFC matchmaker] Mick [Maynard] sobre essa luta, e eu chamei Gane nas redes sociais”, disse Almeida. “Estou apenas esperando essa luta acontecer. Está nas mãos do UFC e de Gane. Vamos esperar. Quero permanecer ativo porque a vida é curta para um lutador e acredito que essa luta pode ser uma eliminadora de título e me tornar o próximo na fila para o cinturão.”