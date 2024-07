Jake Paul afirma que lutará com Mike Perry na PFL ‘quando chegar a hora certa’

Jake Paul há muito tempo afirma que lutará sob as regras do MMA algum dia. Poderia ser contra Mike Perry?

Paul e Perry se enfrentaram sob as regras do boxe no último sábado e foi Paul quem deixou o ringue com uma vitória enfática após derrotar Perry por nocaute no sexto round. A conversa pré e pós-luta entre os dois oscilou de amigável para antagônica dependendo da ocasião, mas por enquanto eles parecem estar em paz.

Na quinta-feira, Paul tuitou que teve uma conversa produtiva com Perry e sugeriu uma possível luta sob as regras do MMA na PFL em algum momento no futuro.

Cortou com Mike Perry ontem à noite. Que cara de pé. Mais confiança do que a maioria desses lutadores. Concordamos em correr na PFL quando chegar a hora certa — Jake Paul (@jakepaul) 25 de julho de 2024

“Cortei com Mike Perry ontem à noite”, escreveu Paul. “Que cara de pé. Mais confiança do que a maioria desses lutadores. Concordamos em correr na PFL quando for a hora certa.”

Perry respondeu: “Aprecio você, cara, respeito.”

Paul anunciou que assinou com a PFL em janeiro de 2023, mas ainda não competiu pela promoção, pois continua focado em sua carreira no boxe. O lutador de 27 anos conquistou quatro vitórias consecutivas após perder uma decepcionante decisão dividida para o rival Tommy Fury.

É improvável que Paul enfrente a estrela do BKFC novamente sob qualquer regra definida em breve, já que ele colocou seus olhos em peixes maiores, incluindo o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira. Embora Paul provavelmente não marque essa luta também, está claro que ele superou Perry por enquanto.

Dito isso, Paul acrescentou em um tweet subsequente que está aberto a competir no futuro pela organização recentemente fundada por Perry, o Dirty Boxing Championship: