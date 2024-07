Jake Paul derrota Mike Perry por nocaute técnico no 6º round

Jake Paulo sobreviveu “Platina” Mike Perry no sábado … derrotando o Bare Knuckle FC e ex-lutador do UFC por nocaute técnico no sexto round.

Jake acabou conseguindo a vitória no dia 6… e logo após levantar a mão, ele chamou mais um lutador do UFC – Alexandre Pereira .

Claro, muitos estavam se perguntando o que aconteceria com aquela luta se Jake perdesse em Tampa no sábado, já que sua luta com a lenda do boxe já está marcada para novembro… mas isso foi facilmente resolvido com o resultado.