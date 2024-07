‘Jake Paul do UFC’: Profissionais reagem a Paddy Pimblett estrangulando King Green no UFC 304

Paddy Pimblett precisava fazer uma declaração no UFC 304?

Considere a afirmação feita.

Pimblett teve a melhor performance de sua carreira no UFC no sábado, sufocando King Green até deixá-lo inconsciente — e quase quebrando seu braço para completar — com uma vitória elétrica por finalização no primeiro round no card pay-per-view do UFC 304. Pimblett agora está com um perfeito 6-0 para começar sua carreira no UFC e desafiou o peso-leve Renato Moicano para sua próxima conquista.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu ao trabalho de Pimblett no UFC 304.

O Party Paddy acordou a multidão às 4 da manhã — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024

Droga. Isso foi impressionante! Um erro é tudo o que é preciso. #UFC304 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 28 de julho de 2024

Paddy apareceu. Uau!!! Belo acabamento. Eu não esperava por isso. Nunca vi Bobby tentar uma queda em uma luta também — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024

Por que Bobby simplesmente não colocou um adesivo?

Boxe ? #ufc304 — Thiago Moisés (@ThiagoMoisesMMA) 28 de julho de 2024

Ele dormiu por uns bons 10 segundos. CARA! O que o árbitro estava assistindo? — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 28 de julho de 2024

Bobby já estava fora daquela chave de braço. Pode ter levado alguns pops desnecessários. #ufc304 -Alan Jouban (@AlanJouban) 28 de julho de 2024

Uau! Eu não esperava que fosse acontecer assim! Parabéns ao Paddy, não dá para tirar nada dele nessa! #UFC304 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 28 de julho de 2024

Green arremessar daquele jeito lhe custou caro… tenho que dar crédito ao Paddy, no entanto, por deixar Green desconfortável em pé, forçando-o a arremessar e cometer um erro. O grappling do Paddy é tão habilidoso que suas transições são de primeira linha #ufc304 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 28 de julho de 2024

Isso foi selvagem. Bobby Green tentando derrubar contra um cara com stand up limitado. Estou aqui coçando a cabeça — Derek Brunson (@DerekBrunson) 28 de julho de 2024