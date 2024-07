Jake Paul promete ‘decapitar’ e ‘destronar’ Alex Pereira em luta de boxe; Pereira responde

Jake Paul tem um confronto iminente contra Mike Tyson em novembro, mas depois ele já está de olho em uma luta contra o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira.

O chamado inesperado aconteceu depois que Paul desmantelou e finalizou Mike Perry no sexto round da luta de boxe na noite de sábado em Tampa, Flórida.

“Alex Pereira, você disse que quer boxear, eu sou o rei disso”, Paul gritou do ringue. “Venha, nós podemos fazer acontecer. Eu quero você, Alex Pereira. Acabei de vencer um campeão do BKFC. Eu venci vários campeões do UFC. Ele disse que quer boxear. Alex Pereira, depois de Mike Tyson, vamos fazer acontecer.”

Enquanto ainda estava no ringue, Paul entrou em contato com Pereira por meio de uma ligação via Facetime, onde perguntou ao brasileiro e seu empresário se Pereira poderia rescindir o contrato com o UFC para tornar sua fantasia de matchmaking uma realidade.

É altamente duvidoso que o UFC corte o contrato de Pereira só para que ele possa lutar com Paul, mas o influenciador social de 27 anos que virou entusiasta do boxe insistiu que está levando a luta a sério.

Paul explicou a gênese por trás da convocação em sua coletiva de imprensa pós-luta, que na verdade começou depois que Anthony Joshua sugeriu que Pereira fizesse a transição do MMA para o boxe no futuro.

“Quero todo mundo”, disse Paul. “Eu amo esse esporte. Ele tuitou sobre querer entrar no boxe. Nós o chamamos no Facetime ali mesmo no ringue e eu disse, ‘Ei, você pode sair do seu contrato?’ Se ele puder sair do seu contrato, então vamos correr. Quando eu perguntei isso a ele, ele teve que fazer uma pausa. Ele olhou para seu empresário.

“Esses caras não são seus próprios chefes. Eu quero toda a fumaça, mas no final do dia, Dana vai [White] deixá-lo sair? Isso é um risco muito grande se eu pudesse envergonhar seu lutador número 1 mais elogiado agora.”

Pereira realmente postou seu lado da ligação do Facetime no ringue, mas o olhar de soslaio para seu empresário provavelmente não era sobre o CEO do UFC dando a ele permissão para prosseguir com a luta de boxe. É muito mais provável que Pereira estivesse tentando entender melhor o que Paul disse, porque ele não fala muito inglês.

Apesar disso, Paul reforçou sua convocação, já que Pereira está perto do topo do ranking peso por peso do MMA após nocautes consecutivos de Jamahal Hill e Jiri Prochazka.

“Eu quero toda a fumaça”, disse Paul. “Eu quero todos os caras do MMA e eu já venci todos eles. Quem é o próximo? Ele é o rei do UFC agora, então eu o quero. Eu vou decapitá-lo e destroná-lo.”

Em sua resposta a Paul no Instagram, Pereira claramente não piscou diante do chamado. Ele respondeu com o mesmo entusiasmo aterrorizante que mostra a qualquer um que peça uma luta contra ele.

“Vamos lá”, disse Pereira. “Chama.”