Jake Paul registra vitória por nocaute técnico no sexto round sobre Mike Perry

Jake Paul conquistou uma vitória por nocaute técnico no sexto round sobre o lutador Mike Perry no sábado em Tampa, Flórida, em uma luta de boxe peso-cruzador de oito rounds.

Com a vitória, Paul manteve seu confronto de 15 de novembro com Mike Tyson, de 58 anos, que estava originalmente marcado para esta noite. Paul, uma estrela da mídia social que virou boxeador, derrubou Perry três vezes antes que o árbitro interrompesse a luta em 1:12 do Round 6.

“Ele é duro como pregos… mas eu bati forte demais e ele levou muito dano”, disse Paul. “Mike Tyson, você é o próximo. … É qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar.”

Paul, que era favorito por -475, segundo a ESPN BET, disse que estava doente antes da luta e que seu dedo estava “basicamente quebrado”.

Perry, 32, é o mais recente ex-lutador do UFC a cair para Paul. Paul (10-1, 7 KOs) também derrotou Tyron Woodley, Nate Diaz e Ben Askren. Paul, 27, era visivelmente maior e tinha uma vantagem de três polegadas de altura. Perry (0-2) de Orlando, Flórida, luta em 175 libras no Bare Knuckle Fighting Championship.

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Paulo Perada Total desembarcado 96 33 Total lançado 226 122 Por cento 43% 27% Jabs acertados 52 11 Jabs lançados 142 49 Por cento 37% 22% Poder aterrissado 44 22 Poder lançado 84 73 Por cento 52% 30%

Paul, de Cleveland, marcou um flash knockdown no round de abertura com um golpe de direita. Ele controlou a ação de longe com seu jab e footwork superiores.

Um jab preparou uma direita que derrubou Perry 30 segundos no Round 2. Perry se recuperou com um forte Round 3 e abriu um corte sobre o olho esquerdo de Paul. Mas no Round 4, foi Paul quem mais uma vez dominou as trocas. Ele balançou Perry nas cordas com combinações em várias outras ocasiões antes da sequência final.

“Você fez um ótimo trabalho, você foi rápido demais para mim e eu não consegui me ajustar”, disse Perry. “… Ele não está sentado lá esperando para ser atingido como eu.”

A única luta de boxe anterior de Perry foi uma derrota por nocaute no quarto round para o profissional Kenneth McNeil em maio de 2015. Perry fez sua estreia no UFC um ano depois. Seu recorde no MMA é de 14-8. Todas as suas oito derrotas ocorreram no UFC (ele teve 14 lutas no total no octógono e nunca desafiou o título).

O histórico de Perry no BKFC é de 5-0 e sua última luta foi em abril.

Enquanto isso, Paul passará para uma luta de oito rounds de pesos pesados ​​contra Tyson em 15 de novembro em Arlington, Texas, onde eles usarão luvas de 14 onças.

Tyson desistiu do evento principal — que será transmitido pela Netflix — depois de sofrer uma crise de úlcera durante um voo em maio.

A vitória de sábado foi a segunda luta de Paul em 2024. Ele nocauteou o experiente Ryan Bourland no primeiro round em março, em Porto Rico.

“Em dois anos, serei o campeão cruiserweight do mundo”, disse Paul. “Estou muito mais afiado, mais limpo. Acho que ele me acertou com um golpe só hoje à noite. … Estou de volta à prancheta e vou continuar melhorando.”

Serrano marca TKO 2 e segue para revanche contra Taylor

Amanda Serrano conquistou uma vitória por nocaute técnico no segundo round contra a superada Stevie Morgan na luta co-oficial dos meio-médios júnior para marcar uma revanche com Katie Taylor em 15 de novembro.

Serrano, ex-campeã de sete divisões, caiu à vontade contra Morgan, que estava lutando no nível mais alto pela primeira vez. Serrano de Porto Rico (47-2-1, 31 KOs) surpreendeu Morgan de Tampa (14-2, 13 KOs) em várias ocasiões e atacou sua companheira de 35 anos até que o árbitro interveio.

“Acho que essas garotas confundem minha gentileza com fraqueza”, disse Serrano, o boxeador número 3 da ESPN, peso por peso. “… Se você não estiver no meu nível, é isso que acontece. … Eu sei que ela não tinha experiência, sei que isso pode ter sido um pouco demais para ela.”

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Serrano Morgan Total desembarcado 58 10 Total lançado 126 52 Por cento 46% 19% Jabs acertados 13 3 Jabs lançados 45 16 Por cento 29% 19% Poder aterrissado 45 7 Poder lançado 81 36 Por cento 56% 19%

Serrano estava lutando pela primeira vez desde outubro, quando derrotou Danila Ramos por pontos. Serrano sofreu uma reação alérgica ocular ao gel de trança de cabelo que cancelou seu evento principal de volta para casa em Porto Rico em março.

Serrano agora parte para a revanche com Taylor pelo indiscutível campeonato júnior de meio-médios. Elas se encontraram em abril de 2022 no Madison Square Garden de Nova York na maior luta da história do boxe feminino.

Taylor (23-1, 6 KOs) venceu a luta por decisão dividida para manter o título indiscutível dos leves. A revanche foi originalmente marcada para maio de 2023 em Dublin antes de Serrano sofrer uma lesão.

Taylor, uma irlandesa de 35 anos, é a terceira boxeadora peso por peso da ESPN.

“Mal posso esperar para entrar aí com você mais uma vez”, disse Serrano. “… Desta vez vai ser muito diferente.”