Jake Paul responde a Conor McGregor após discurso venenoso sobre nocaute de Mike Perry

Jake Paul e Conor McGregor nunca foram amigos, e é duvidoso que isso vá mudar depois da última conversa.

Poucos minutos depois de Paul nocautear Mike Perry no sexto round e aumentar seu histórico profissional de boxe para 10-1, o astro irlandês foi às redes sociais para criticá-lo pela performance.

“Jake Paul é o maior babaca que já vi na minha vida”, escreveu McGregor. “40 libras de diferença de peso, suco da cabeça dele, e ainda se cagando ali. Nakisa [Bidarian]você deveria levá-lo para Vegas — ah, é isso mesmo, você nunca poderia, os testes da comissão atlética, testes de verdade, lutas de verdade. Idiotas. Você nunca poderia.

“E então chamar Mike Tyson, de 60 anos, recém-saído de uma emergência médica durante o voo? Juro por Deus, uma lata gorda de mijo de vadia. O saco de mijo mais valioso.”

Embora não tenha lido toda a mensagem de McGregor, Paul entendeu a essência dela, juntamente com outra mensagem do ex-campeão de duas divisões do UFC, onde McGregor afirmou que estava demitindo Perry do BKFC após a derrota na noite de sábado.

Claro, McGregor se tornou coproprietário da promoção de boxe sem luvas em abril, enquanto Perry tem sido a maior estrela da organização desde que chegou do UFC.

“É uma merda que ele tenha demitido seu campeão do BKFC”, disse Paul sobre as palavras de McGregor. “Eu disse a você que isso ia acontecer. Eu disse a você exatamente o que ia acontecer.”

Paul então mirou diretamente em McGregor, a quem ele vinha desafiando para uma luta há vários anos.

Ele provocou McGregor novamente na coletiva de imprensa pós-luta, embora pareça altamente improvável que ele algum dia consiga realizar seu desejo de uma luta de boxe contra “The Notorious”.

“Ele estava dando uma grande surra no seu garoto Mike Perry — eu disse, ‘OK Conor, depois que eu f*der o Mike Perry, você é o próximo’”, disse Paul. “Então Conor está no Twitter o tempo todo. Ele está no iate dele o tempo todo. Adivinha onde ele não está? No ringue, lutando comigo.

“Então ele pode falar o quanto quiser, mas o Notorious MMA tem medo do Jake Joseph Paul do canal Disney. E eu coloquei isso na minha mãe.”

Essa declaração e uma risada encerraram a coletiva de imprensa de Paul, mas não parece que ele esteja perdendo muito o sono por causa da guerra de palavras com McGregor.

No que diz respeito à luta contra Tyson, esse é o próximo passo de Paul, já que ele planeja enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados ​​em uma luta de boxe marcada para novembro em Dallas, com o evento transmitido ao vivo pela Netflix.