Jake Paul supera Mike Perry e marca nocaute no 6º round, desafia o campeão do UFC Alex Pereira

Jake Paul cumpriu sua promessa de acabar com “The King of Violence” depois de conseguir três knockdowns antes de finalmente dar um fim a Mike Perry no sexto round.

Enfrentando um oponente subdimensionado que oferecia muito pouca defesa, Paul apenas atacou Perry e derrubou o astro do BKFC na lona tanto no primeiro quanto no segundo round. Ainda assim, Perry continuou voltando para mais, embora tenha mostrado muito mais resistência do que habilidade quando se tratava de sua destreza no boxe.

Houve alguns momentos em que parecia que o árbitro poderia pará-lo, mas Perry se recusou a ir embora. Não foi até o sexto round que Paul balançou Perry novamente e apenas correu para frente com uma enxurrada de golpes que finalmente colocaram o veterano do UFC na lona pela última vez.

Perry se levantou antes da contagem de 10, mas como ele tropeçou quando o árbitro ordenou para ver seu equilíbrio, a luta foi encerrada. A interrupção oficial ocorreu em 1:12 no sexto round.

“Ele é duro como pregos”, disse Paul sobre Perry. “Sinto muito por ter demorado tanto. Respeito a Mike Perry. Eu só bati forte demais, ele levou muito dano. Eu meio que esperava isso. Eu o derrubei no primeiro round, mas ele sobreviveu. Mike Tyson, você é o próximo grandão, assine o contrato.”

Claro, Paul está programado para enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados ​​de 58 anos em uma luta de boxe em novembro, depois que eles eram originalmente esperados para se encontrarem na noite de sábado. Tyson lidou com problemas de saúde que o impediram de lutar, mas a luta foi remarcada para novembro.

Embora essa continue sendo sua prioridade, Paul também fez outro chamado — dessa vez mirando um atual campeão do UFC.

“Alex Pereira, você disse que quer boxear, eu sou o rei disso”, gritou Paul. “Venha, nós podemos fazer acontecer. Eu quero você, Alex Pereira. Acabei de vencer um campeão do BKFC. Eu venci vários campeões do UFC. Ele disse que quer boxear. Alex Pereira, depois de Mike Tyson, vamos fazer acontecer.”

Antes de chamar Tyson e Pereira, Paul primeiro teve que dar uma surra em Perry, que era quase duro demais para seu próprio bem. Com Perry mostrando muito pouca defesa, Paul acertou um overhand de direita no começo da luta que colocou o lutador de punhos nus no chão, embora ele tenha se levantado rapidamente.

Ainda assim, Perry conseguiu a contagem de 10 e estava claramente com dificuldades para lidar com o tamanho e o alcance de Paul.

O segundo round viu mais do mesmo de Paul, pois ele apenas deixou Perry marchar para frente e ele estava preparando seus grandes e poderosos socos. Foi quando Paul desarmou outra enorme direita que derrubou Perry novamente.

Perry estava cambaleando mesmo quando se levantou, mas se recusou a recuar enquanto continuava indo atrás de Paul com tudo em seu arsenal. Quando parecia que Paul estava a caminho de um nocaute, Perry revidou com uma grande esquerda que colocou a multidão de Tampa de pé.

Mesmo quando ele estava sendo superado, Perry estava apenas marchando para frente de forma maníaca enquanto continuava vindo atrás de Paul com combinações furiosas. Paul ainda estava acertando os melhores socos, mas Perry conseguiu abrir um corte sobre o olho e ele realmente tinha o influenciador social apoiando

Justo quando parecia que Perry poderia finalmente começar a ganhar algum ímpeto, foi Paul quem encontrou um segundo fôlego no início do quarto round, enquanto ele lançava todos os socos buscando o nocaute. Paul continuou lançando um jab de esquerda seguido por uma direita infernal que constantemente encontrava um lugar no queixo de Perry.

Enquanto a luta continuava, Perry quase olhou para fora de pé com Paul apenas escolhendo seus golpes enquanto procurava o final. O jab de Paul não poderia errar e Perry não tinha como pará-lo.

Finalmente, com Perry atordoado em pé após absorver outra série brutal de socos, Paul avançou e descarregou uma saraivada de tiros. O soco final derrubou Perry novamente e, felizmente, a luta foi interrompida.

“Eu estava tentando rolar com os socos e bater na sua bunda de volta”, Perry disse a Paul depois que a luta acabou. “Você fez um ótimo trabalho, você foi rápido demais para mim e eu não consegui me ajustar. Eu tentei, mas o garoto me acertou forte. Ele era rápido demais e se ajustou. Ele está fazendo os movimentos certos e fazendo os ajustes certos. Ele era muito limpo, rápido demais.”

Paul afirmou que não estava em sua melhor forma no sábado, pois estava lidando com uma doença e um problema na mão, mas mesmo assim conseguiu fazer o trabalho.

“Eu simplesmente não me senti muito bem esta noite”, disse Paul. “Eu estava doente antes disso. Minha junta está bagunçada. Minha junta estava basicamente quebrada antes da luta. Eu sou um guerreiro, eu luto contra qualquer coisa.”

Quanto ao que vem a seguir, parece altamente improvável que ele consiga a luta contra Pereira com o brasileiro sob contrato com o UFC, mas esse é um fato que Paul tinha que saber antes mesmo de mencionar “Poatan” em sua entrevista pós-luta. Embora seja difícil imaginar que a performance de Paul contra Perry tenha elevado seu estoque tanto assim, isso o manteve ocupado enquanto ele conseguiu outra vitória por nocaute e agora ele aguarda seu confronto contra Tyson em novembro.

“Mike, eu te amo, mas esse é meu esporte agora”, disse Paul. “É uma honra entrar no ringue com você. Mas eu vou tomar seu trono.”