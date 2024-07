Jake Paul vs. Mike Perry: atualizações ao vivo rodada a rodada

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo rodada a rodada de Jake Paul x Mike Perry para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano na Amalie Arena em Tampa, Flórida. no Sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar por volta das 12h ET no DAZN e no pay-per-view PPV.com. Confira nossa página de resultados de Paul vs. Perry para descobrir o que aconteceu no undercard.

Jake Paul (9-1) venceu três lutas seguidas desde sua única derrota na carreira, incluindo duas lutas por nocaute. Ele derrotou Ryan Bourland por nocaute técnico no primeiro round em sua última luta. Paul está programado para enfrentar Mike Tyson em 15 de novembro.

Mike Perry (0-1) não tem uma luta de boxe profissional desde 2015, quando perdeu por nocaute técnico no quarto round para Kenneth McNeil. O antigo veterano do UFC venceu todas as cinco lutas no BKFC.

Veja o blog ao vivo de Paul vs. Perry abaixo.

Pré-luta: Tudo bem, a noite se arrastou um pouco, mas as duas últimas lutas foram a introdução perfeita para este evento principal. Um possível KO e Retorno do Ano, depois uma demolição de dois rounds por uma das melhores boxeadoras do planeta. Agora é hora do prato principal, Jake Paul vs. Mike Perry. Deve ser divertido.

Greves: Perry é o primeiro a andar e é conduzido por um grupo musical que eu não conheço porque mal consigo ouvir a música e seus rostos estão cobertos. Esta arena está agitada. Então Perry entra em cena com um poncho roxo brilhante e shorts roxos. Ele parece animado. Ele está dançando e se batendo. E demorando muito para realmente começar a andar.

Paul é o próximo. Ele está em preto, branco e prata, com um tema de Gladiador. Ele está em uma versão preta da máscara Maximus, com uma placa peitoral prateada e ombreiras. Ele está acompanhado por seu irmão, Logan Paul, mas antes de andar, ele tem um pequeno pacote de vídeo que toca, com o tema de Gladiador continuando.

Agora Paul entra e é em uma carruagem, sendo arrastado por outros gladiadores. Certamente estamos indo para o showmanship aqui. Ele entra no ringue e finalmente remove o capacete e coloca a língua para fora. Finalmente é hora.

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

DECISÃO OFICIAL: