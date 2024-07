Jake Paul vs. Mike Perry transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting terá uma festa para assistir à transmissão ao vivo da luta Jake Paul x Mike Perry no evento de sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Paul e Perry competirão em uma luta de boxe de oito rounds no evento principal.

Junte-se a Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, para assistir à luta principal entre Paul x Perry, além do co-evento principal entre Amanda Serrano e Stevie Morgan, a luta principal entre H20 Sylve e Lucas Bahdi e muito mais.

Paul retorna à ação pela segunda vez em 2024. Em sua luta mais recente, Paul destruiu Ryan Bourland no primeiro round em março. O boxeador 9-1 venceu três lutas seguidas após sua primeira derrota profissional para Tommy Fury, que inclui uma vitória por decisão sobre Nate Diaz em agosto passado.

Perry, o rosto do BKFC, retorna ao ringue de boxe, dessa vez com as luvas. “Platinum” vem de uma vitória por nocaute em 60 segundos sobre o antigo desafiante ao título do UFC Thiago Alves na KnuckleMania 4 do BKFC em abril.

Assista à festa de Paul vs. Perry do MMA Fighting às 22h ET / 19h PT.