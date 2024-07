Jake Paul vs. Mike Perry transmissão ao vivo online

A transmissão ao vivo online de Jake Paul x Mike Perry mostrará um pouco da ação inicial da aguardada luta Paul x Perry na tarde de sábado.

A transmissão ao vivo de Paul x Perry começará às 19h (horário do leste dos EUA), e esta parte do card é a seguinte:

Shadasia Green vs. Natasha Spence

Alexis Chaparro vs. Kevin Hill

Angel Barrientes x Edwin Rodriguez

Ariel Perez vs. Dane Guerrero

Após as preliminares de Paul x Perry, a ação estará no DAZN e no PPV.com para o pay-per-view de cinco lutas, começando às 21h (horário do leste dos EUA) na Amalie Arena em Tampa, Flórida.

No evento principal, Jake Paul buscará sua quarta vitória consecutiva quando enfrentar Mike Perry, um ex-lutador do UFC e estrela invicta do BKFC. Paul está programado para enfrentar a lenda Mike Tyson em 15 de novembro na Netflix após a luta.

Amanda Serrano e o ex-veterano do UFC Uriah Hall também competirão no card principal em lutas separadas.