Jake Paul vs. Mike Perry vídeo completo da luta com os melhores momentos

Assista aos melhores momentos da luta de Jake Paul x Mike Perry do confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Paul vs. Perry aconteceu em 20 de julho na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Jake Paul (10-1) e Mike Perry (0-2) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na DAZN e PPV.com.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Paul vs. Perry, confira nosso blog ao vivo do MMA Fighting.

Rodada 1: O sai e Perry está bem no centro, enquanto Paul está olhando muito cedo. Ele está se movendo ao redor do lado de fora e cava um para o corpo. Perry vê a distância e ele não está correndo. Paul em sua moto e ele DERROTA PERRY!

Mão direita por cima pegou Perry pisando. Ele está bem, mais desequilibrado do que qualquer coisa. Mas isso conta.

Perry se levanta imediatamente e agora ele quer de volta. Ele está atacando e Paul mostrando um trabalho de pés sólido para manter seu alcance. Perry agarra um clinch por dentro e tenta lutar, mas Paul se quebra. Então Paul acerta um jab. Ele é muito maior e usa isso cedo. Agora um gancho de esquerda de Paul. Perry então coloca Paul no canto e descarrega um combo, mas Paul bloqueia muito. Perry trazendo a luta para ele, mas Paul mostrando uma boa mão de liderança.

Jab rápido. Gancho de ataque. Outro gancho de ataque. Ele está acertando Perry consistentemente. Mas Perry continua vindo. O cara nunca dará um passo para trás. E Paul acerta outro gancho, depois um golpe no corpo. Depois uma combinação. A defesa de Perry é seu queixo e isso não é o ideal no começo.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-8 para Paul.

2 ª rodada: No replay, o knockdown parecia muito com um deslize. Mas é assim que as coisas acontecem.

Perry de volta à pressão. Paul se afastando, escolhendo seus pontos e cutucando Perry implacavelmente.

OH! PAUL DERROTA PERRY E DESSA VEZ ESTÁ TUDO LIMPO. 1-1-2 O ACENDEU E O DEIXOU SENTADO.

Perry está de pé, mas ele está sentindo isso. Mas ele só conhece uma maneira de ser e é para frente. Paul marcando-o enquanto Perry continua a marchar. Paul é muito mais rápido e Perry não consegue encurralá-lo. Paul quase arranca a cabeça de Perry com outra direita que erra. Mas Perry continua vindo. Paul aguentará esse tipo de pressão zumbi? Ele está ótimo até agora.

Paul acerta outro golpe de esquerda enquanto Perry avança. Perry continua avançando. Perry avança, Paul agarra, Perry gira e simplesmente o derruba. O árbitro avança para avisar Perry. Mas Perry está se sentindo bem agora. Suas mãos estão baixas e ele está derrubando Paul. Paul está golpeando e se movendo, mas esse é o tipo de luta em que ele nunca esteve antes, com um verdadeiro lunático, e Perry continua assim até o fim do round.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-8 para Paul e 20-16 para Paul no geral.

Rodada 3: O replay daquele knockdown foi tão limpo. Ótimo golpe. Mas Perry ainda está fazendo coisas de Mike Perry. E ele começa este round do mesmo jeito. Paul realmente de costas, mas ele está sendo encurralado no canto agora e a multidão está gritando por Perry.

Paul tentando dar aquele golpe de direita forte para dar apoio a Perry, mas ele não dá apoio. Boa esquerda de Paul. E outra. Perry continua vindo enquanto Paul circula para o espaço. Perry pega Paul de volta e acerta um gancho de direita. Ele continua disparando e Paul está bloqueando até agora. Mas Perry é implacável.

Quando ele é encurralado no canto, o que acontece com frequência agora, Paul imediatamente dispara um golpe forte para sair, mas dessa vez Perry o pega. Perry simplesmente não tem medo de Paul agora e Paul tem que respeitar Perry. E ele está comendo couro agora. Paul ainda está dando bons golpes, mas está sendo atingido muito mais. Bom uppercut de Paul enquanto Perry ataca, mas ele não consegue respirar. Vai ser uma noite longa nesse ritmo e Perry acerta um gancho forte pouco antes do gongo.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Paul e 30-25 para Paul no geral.

Rodada 4: Paul está quilômetros à frente no placar, mas ele vai ter que ganhar essa vitória. Até agora ele está mostrando as ferramentas, mas a cada round, Perry está melhorando. Perry precisa manter isso no alcance.

Paul acerta uma boa direita no começo e ele está tentando avançar. E de novo e isso é ótimo para ele. Perry recuando e ele é ruim nisso. Perry tenta tomar a iniciativa de volta, mas Paul agarra. Ele não está indo para o canto da mesma forma e Perry está muito menos efetivo agora. Talvez Perry tenha perdido o gás?

Bem, ele acabou de comer um grande que o fez tropeçar para trás!! Perry nas cordas e Paul tentando finalizar, mas Perry o soca para sair. E Perry se vinga dele. Perry não vai morrer, mas ele está sendo marcado neste round. Perry desacelerou e a esquerda de Paul não pode errar.

OH! Perry é machucado por uma direita e então tenta atrair Paul com as mãos para baixo, mas Paul não acredita. Então outro! Perry é encurralado no canto e está sendo iluminado! Paul. não o persegue, no entanto. Perry está definitivamente gaseado e Paul está colocando a madeira nele agora.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Paul e 40-34 para Paul no geral.

Rodada 5: Perry não pode ter outro round como aquele. O médico está examinando-o, mas a luta continua. Mas a falta de defesa não é o ideal.

Perry em marcha cedo, no entanto. Ele tem que estar avançando para vencer e Paul parece ter descoberto isso. A multidão tenta dar um impulso a Perry, mas ele está hesitante agora. E ele continua comendo jabs. Paul o superando no boxe. 1, 1-2. Paul não pode errar e o ataque de Perry caiu.

Paul definitivamente está diminuindo um pouco o poder. Mas ele está muito mais ativo e está acertando à vontade. Perry não é muito mais do que um saco de pancadas agora, já que ele mal está revidando. E Paul acerta uma grande direita. E outra. Perry está machucado e recuando. Ele tem um queixo sobre ele, no entanto. Mas em um mundo normal, o corner pode considerar intervir com o quão pouco Perry está oferecendo em termos de ataque agora. E ele come outra grande direita para encerrar o round.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Paul, 50-43 para Paul no geral.

Rodada 6: Paul pode navegar para uma vitória aqui e ele pode estar procurando fazer isso. Ele está ficando longo e dando jabs neste round. Perry está mostrando um pouco mais de energia no começo, mas ele também está caminhando para as mãos esquerdas. E um gancho coloca Perry em apuros!

Perry está com as pernas bambas e Paul vem atrás dele!! Grandes combos e PERRY CAI NO CHÃO!! ELE ESTÁ NO CANTO E ABAIXO!

Perry vence a contagem e se levanta, mas tropeça!!! Perry não consegue ficar de pé e o árbitro marca! Boa parada, desempenho excepcional de Paul.