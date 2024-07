Jake Paul x Mike Perry e prévia do UFC Vegas 94: Uma virada de “platina” está nos planos?

Mike Perry está prestes a estragar a festa de Jake Paul?

Junte-se a Shaun Al-Shatti, Mike Heck, Jed Meshew e E. Casey Leydon enquanto visualizamos um fim de semana de dois jogos entre Paul vs. Perry e o UFC Vegas 94. A gangue destrincha o circo que tomou conta de Tampa, o momento de estrelato de Perry, se Paul está cometendo um erro ao escalar o Rei da Violência do BKFC como uma luta de ponte e muito mais. Também falamos sobre o evento principal peso-palha do UFC Vegas 94 entre Amanda Lemos e Virna Jandiroba, se uma disputa de título contra o campeão do UFC Weili Zhang está em jogo para Jandiroba, o que mais vale a pena assistir no card, responder perguntas dos fãs e muito mais.

