Jake Paul zomba do processo de Nate Diaz e reduz oferta para luta de MMA: ‘O preço de ontem não é o preço de hoje’

TAMPA — Jake Paul ainda está interessado em uma revanche contra Nate Diaz segundo as regras do MMA, mas essa oferta pode ser um pouco menos atraente agora que Diaz está envolvido em sua própria briga jurídica.

Diaz entrou com uma ação judicial contra a Fanmio na segunda-feira alegando que a empresa promocional lhe deve US$ 9 milhões de sua recente luta de boxe contra Jorge Masvidal. Diaz optou por boxear Masvidal apesar de Paul e o fundador da PFL, Donn Davis, terem feito ofertas públicas de US$ 15 milhões a Diaz por uma revanche de MMA entre o ex-astro do UFC e Paul no cage da PFL.

Agora que o pagamento de Diaz contra Masvidal parece ser bem diferente do que foi anunciado, Paul não consegue deixar de rir do processo de tomada de decisão de Diaz.

“Acho que Nate Diaz e o processo Masvidal mostram o quão idiotas essas pessoas são”, disse Paul na quarta-feira nos treinos abertos para a luta de Paul contra a estrela do BKFC Mike Perry. “Este não é um negócio fácil. Boxe não é fácil. Não é fácil vender pay-per-views. Se alguém está lhe dando uma grande garantia, é muito provável que seja fraudulento. E Nate Diaz deveria ter aceitado minha oferta de US$ 15 milhões no MMA, mas o preço de ontem não é o preço de hoje. Então, agora que ele precisa do dinheiro, a oferta cai. E ainda estou disposto a executá-la na PFL contra Nate Diaz.”

Paul derrotou Diaz em uma luta de boxe em agosto de 2023, conquistando uma decisão unânime unilateral sobre o astro do MMA em uma luta que marcou a estreia de Diaz no boxe profissional.

Em janeiro de 2023, Paul e a PFL anunciaram uma parceria para quaisquer lutas futuras de MMA de Paul que ocorrerão sob a bandeira promocional da PFL. Paul continua comprometido com o boxe em primeiro lugar — ele já deve enfrentar a lenda dos pesos pesados ​​Mike Tyson em 15 de novembro, após seu negócio com Perry ser concluído no sábado — mas o jovem de 27 anos reiterou seu desejo de eventualmente fazer sua estreia no MMA na PFL. Ele só precisa do parceiro de dança certo.

“Acho que farei a transição para o MMA quando o oponente — ou um oponente — quiser assinar um contrato. Alguém com quem estou interessado em lutar na minha primeira luta de MMA”, disse Paul. “E esse é um nome como Nate Diaz, eu estaria interessado em lutar com Mike Perry. Mas eu quero fazer MMA. Eu amo isso. Tenho experiência em wrestling e acho que seria muito emocionante.”

