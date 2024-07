Jalen Brunson, do Knicks, aceita US$ 156,5 milhões, US$ 113 milhões a menos que o acordo de 25

Em uma concessão financeira sem precedentes para dar flexibilidade ao elenco de uma franquia concorrente, o armador do New York Knicks, Jalen Brunson, concordou com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 156,5 milhões — US$ 113 milhões a menos garantidos do que ele tem direito de assinar daqui a um ano — disse seu agente, Sam Rose, da CAA, à ESPN na sexta-feira.

O acordo, que começa em 2025-26 e custará a Brunson US$ 37,1 milhões nos próximos três anos, vem com uma opção de jogador de quarto ano, disse Rose, e isso permitiria a Brunson recuperar os US$ 113 milhões em uma extensão máxima de quatro anos e US$ 323 milhões em 2028 ou um novo acordo de cinco anos e US$ 418 milhões em 2029.

Brunson, 27, tornou-se elegível para negociar e assinar a extensão máxima na sexta-feira.

É assim que parece foto.twitter.com/AKsU33fmby — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 de julho de 2024

Embora haja um risco inerente de lesões e complicações imprevistas decorrentes da decisão de Brunson de adiar seus pagamentos mais lucrativos na NBA, sua prioridade continua sendo maximizar o auge de sua carreira com o elenco mais talentoso e profundo da franquia desde a década de 1990.

As repercussões de Brunson escolher o acordo máximo de quatro anos e US$ 156,5 milhões em vez do acordo de cinco anos e US$ 269,1 milhões em 2025 são enormes para a capacidade dos Knicks de manter o time unido e continuar fazendo mudanças de elenco para diminuir a diferença em um campeonato. O acordo de Brunson mantém os Knicks fora do nível de segundo avental do teto salarial, um limite punitivo que limita severamente a capacidade de um time de fazer trocas, contratar jogadores e usar escolhas de draft.

O estudo de Brunson sobre organizações campeãs e estrelas de franquias — o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, o New England Patriots de Tom Brady e o New York Yankees de Derek Jeter — deu a ele um modelo para jogadores de nível MVP que estruturaram contratos para dar a seus times as melhores chances de títulos sustentáveis.

A chegada de Brunson aos Knicks em um acordo de agente livre de quatro anos e US$ 104 milhões há dois anos foi uma das aquisições mais transformadoras da liga na última década. Depois de começar sua carreira como armador reserva do Dallas Mavericks, Brunson se tornou um dos jogadores e líderes mais impactantes da NBA. Brunson teve sua melhor temporada na NBA em 2023-24, ganhando honras All-NBA e terminando entre os cinco primeiros na votação de MVP. Ele teve uma média de 28,7 pontos por jogo e marcou ou deu assistência em um recorde da franquia de 3.481 pontos. Brunson, que teve 11 jogos de 40 pontos na temporada regular, se tornou o primeiro jogador dos Knicks com 40 pontos e cinco assistências em quatro jogos consecutivos de playoff, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Escolhas dos editores

Os Knicks presumivelmente se tornaram melhores — e indiscutivelmente mais caros — nesta offseason. Nova York assinou com OG Anunoby um acordo de cinco anos, $ 212,5 milhões e trocou pelo ala do Brooklyn Nets Mikal Bridges e os dois anos, $ 48 milhões restantes em seu contrato.

Os laços de Brunson com os Knicks são profundos e refletem sua fé na organização. O presidente de operações de basquete dos Knicks, Leon Rose, foi agente de Brunson antes de ele se juntar ao time em 2020. O pai de Brunson, Rick, é um técnico assistente dos Knicks e foi um cliente de longa data de Rose em seus dias de agente. Os Knicks cercaram Brunson com um elenco estrelado de seus ex-companheiros de equipe campeões nacionais em Villanova para criar uma sincronicidade notável dentro e fora da quadra.

Na era moderna, os descontos para jogadores da All-NBA para permitir flexibilidade no teto salarial incluíram Tim Duncan, do San Antonio, recebendo US$ 11 milhões a menos que o máximo em 2007 para manter Manu Ginóbili e Tony Parker, e Kevin Durant, do Golden State, recebendo US$ 10 milhões a menos para manter Shaun Livingston e Andre Iguodala em 2017. LeBron James aceitou US$ 2,6 milhões a menos em um acordo de dois anos e US$ 101 milhões nesta offseason para evitar o segundo avental do Los Angeles Lakers.

Desta vez, Brunson está assumindo um prejuízo de US$ 37 milhões, o que representa um risco total de US$ 113 milhões para perseguir um título com os Knicks.

Bobby Marks, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.