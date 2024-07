James do Chelsea: situação de Fernandez pode ser ‘problemática’

Reece James disse que a polêmica em torno de Enzo Fernández pode causar um “problema” dentro do Chelsea e acredita que a situação só pode ser totalmente resolvida em conversas pessoais com seus companheiros de equipe.

Fernandez está atualmente de férias após vencer a Copa América com a Argentina. Durante as comemorações após a vitória, ele postou um vídeo no qual o meio-campista, junto com vários outros jogadores, cantava uma música racista e depreciativa sobre a herança de alguns jogadores da França.

A França entrou com uma queixa depois que o vídeo veio à tona e o zagueiro do Chelsea Wesley Fofana rotulou o vídeo de “racismo desinibido”, e o clube emitiu uma declaração condenando as ações de Fernandez, citando também o incidente como “uma oportunidade de educar”.

Apesar de emitir um pedido público de desculpas, Fernandez ainda está enfrentando investigações internas tanto do Blues quanto da FIFA. O jogador de 23 anos deve se juntar ao time do Chelsea na segunda-feira, enquanto eles continuam sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos.

Em uma entrevista exclusiva à ESPN na terça-feira, o capitão do Chelsea, James, disse que a situação pode ter um impacto no espírito da equipe: “É claro que sempre há o fator que faz com que as pessoas não aceitem quando pode haver um problema.

“Mas até chegar o dia em que todos estarão juntos e reunidos na mesma sala, não sei, mas espero que as coisas possam ser resolvidas sem problemas e que possamos seguir em frente com a temporada.

“É uma situação realmente difícil. Não há espaço para racismo ou discriminação no futebol. Acho que ele rapidamente levantou a mão e reconheceu que tinha feito algo errado e pediu desculpas aos seus companheiros de equipe, ao clube e ao resto das pessoas que se sentiram ofendidas. Acho que provavelmente foi o melhor que ele poderia ter feito naquela situação.

“Falei um pouco com ele, mas foi difícil porque estávamos em fusos horários diferentes. [It was] apenas um bate-papo geral, na verdade. Suas opiniões sobre o que aconteceu e ele tentando explicar sua situação e como as coisas aconteceram.”

Em nível pessoal, James disse que acredita que finalmente deixou seus problemas de lesão para trás após sofrer uma série de problemas físicos, incluindo uma cirurgia no tendão da coxa, que o deixou fora por cinco meses na temporada passada.

O defensor fez apenas 26 aparições na Premier League nas últimas duas temporadas, mas disse: “Houve momentos antes em que eu pensava: ‘Posso fazer isso? Posso fazer aquilo?’ Quando você tem essa dúvida, não sente total confiança. Mais recentemente, definitivamente senti que esse medo se foi e me sinto livre novamente.”

James atuou como lateral, assumindo o meio-campo no primeiro jogo de Enzo Maresca no comando, durante o empate de 2 a 2 com o Wrexham em Santa Clara, Califórnia, na quarta-feira, e disse que a nova posição pode se adequar ao seu jogo depois de passar a temporada 2018-19 emprestado ao Wigan como meio-campista.

“Eu joguei no meio-campo antes, quando era mais novo, e então, quando estava emprestado, joguei no meio-campo também”, disse James. “Então é bem parecido com isso. É bem claro. Normalmente, um dos defensores entra no meio e nós jogamos basicamente dali.

“O papel nesta temporada será muito diferente para muitos jogadores, então tentar entender o papel o mais cedo possível ajudará muito o time.”

O Chelsea continua sua pré-temporada com um jogo contra o Celtic em 27 de julho antes de jogar sua partida final da turnê pelos EUA contra o Arsenal em 31 de julho.