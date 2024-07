James Dolan, do Knicks, critica a divisão de receitas da NBA e o novo acordo de mídia

O proprietário do New York Knicks, James Dolan, continuou criticando as políticas de compartilhamento de receita da NBA, descrevendo uma denúncia de um possível corte de 8% nos escritórios da liga do novo acordo de mídia de US$ 74,6 bilhões e um pacote nacional de televisão e streaming que torna as redes esportivas regionais da liga “inviáveis”, de acordo com uma carta compartilhada com o conselho de governadores da NBA e obtida pela ESPN na segunda-feira.

Dolan tem sido um crítico consistente das políticas de compartilhamento de receita da liga que distribuem dinheiro de direitos de mídia local e acordos de patrocínio em grandes mercados de alta renda para times de mercados menores. Em uma carta de novembro ao conselho de governadores, Dolan renunciou a seus cargos nos influentes comitês de consultoria/finanças e mídia da liga, informou a ESPN. Anteriormente, ele iniciou um processo pouco ortodoxo contra o Toronto Raptors que questionava a objetividade do comissário Adam Silver.

Na carta compartilhada na segunda-feira, Dolan delineou novas objeções com base em uma proposta da liga compartilhada com os proprietários sobre a dispersão de receitas no acordo de mídia recém-negociado de US$ 74,6 bilhões.

“A NBA fez a mudança para um modelo da NFL — desenfatizando e desempoderando o mercado local”, escreveu Dolan na carta. “Em breve, sua única preocupação com a receita será a venda de ingressos e qual será a cor da camisa do ano que vem. Não se preocupe, porque devido ao agrupamento de receitas, você tem a garantia de não ser nem um sucesso nem um fracasso.

“É claro que, para chegar lá, a liga deve derrubar as franquias bem-sucedidas e redistribuir para as menos bem-sucedidas. Este novo acordo de mídia vai muito além para atingir esse objetivo.”

Dolan descreveu sua crítica ao que ele chamou de plano da liga de reter “US$ 6 bilhões (ou 8%) do total de taxas relacionadas à NBA” sem “justificativa suficiente… nem transparência sobre como chegou ao valor, como essas taxas serão alocadas ou até que ponto a liga utilizará esse suposto crescimento de receita para incorrer em custos novos e incrementais e expandir ainda mais o nível de despesas cada vez maior da liga”.

Dolan fez uma comparação com a liga retendo US$ 15 milhões (0,5%) no atual acordo de mídia da liga para a temporada 2024-25 e expressou insatisfação com um aumento de US$ 358 milhões em 2025-26 na proposta da liga, de acordo com a carta.

Dolan citou problemas com a proposta de compartilhamento de receita no patrocínio da liga e pacotes de televisão local também, de acordo com a carta. De acordo com Dolan, a “proposta da liga também teria um impacto negativo no valor dos patrocínios locais de cada equipe membro”, incluindo “a entrega de benefícios visíveis por câmera em apenas 23 jogos em casa — aproximadamente 20 por cento de redução do que era historicamente fornecido”.

Além disso, Dolan escreveu que “os patrocinadores/parceiros das equipes não seriam mais protegidos” durante as transmissões nacionais, o que reduz o prêmio que os patrocinadores das equipes associadas podem ser cobrados por serem os únicos terceiros promovidos em uma categoria específica de patrocínio.

“Essas mudanças aumentam drasticamente os desafios associados à atração e renovação de receitas vitais de patrocínio, criando um ambiente particularmente hostil para patrocinadores de equipes associadas.”

Dolan citou os 42 milhões de lares que abandonaram a televisão paga tradicional em um período de oito anos e como essas perdas — que incluem um declínio de 45% para a MSG Network dos Knicks — foram agravadas pelos novos acordos de streaming e televisão da liga. Dolan escreveu que o novo acordo nacional da liga torna as redes esportivas regionais, ou RSNs, “inviáveis”.

“Os times associados dependem da receita recebida das taxas de direitos locais e do aumento do envolvimento dos fãs por meio de transmissões de alta qualidade que fornecem cobertura dedicada e personalizada para o público local.

“No entanto, a proposta ameaça eliminar completamente (as Redes Esportivas Regionais) sem uma substituição comparável oferecida pela liga e sem planos articulados para lidar com o vácuo de produção e distribuição que a liga inevitavelmente criará em sua busca para interromper ainda mais a indústria de RSN.”

De acordo com Dolan: “O aumento do número de jogos exclusivos e não exclusivos significa que os parceiros nacionais teriam a capacidade de transmitir quase metade da temporada regular e todos os jogos da pós-temporada. Essa redução nos jogos disponíveis para RSNs corre o risco de tornar todo o modelo RSN inviável.

“A inclusão de parceiros de streaming na proposta (por exemplo, Amazon Prime Video, Peacock) permite que fãs em todos os mercados da NBA ignorem seu RSN para assistir a certos jogos em seu mercado local. A proposta não oferece proteções locais para RSNs.”

Na carta, Dolan concluiu: “Confiamos que nossas preocupações são compartilhadas por muitos de nossos colegas na liga, cada um dos quais será impactado de forma semelhante. A liga dirá que não importa porque o valor de sua franquia continuará a aumentar; isso contempla que você eventualmente venderá…

“Mais uma vez, o orgulho de propriedade é o que é sacrificado. Estamos bem no caminho para nos tornarmos uma organização única e sem caráter. Apenas lembre-se de que fizemos isso nas costas de proprietários como Jerry Buss.”