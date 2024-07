James Rodríguez, da Colômbia, inspirador como sempre na Copa América

GLENDALE, Arizona — Grandes torneios sempre trazem algumas surpresas. Times desconhecidos vêm à tona. Jogadores até então desconhecidos deixam sua marca. Talvez um veterano envelhecido possa enganar o Pai Tempo mais uma vez e convocar um último hurra.

Na Copa América de 2024, o renascimento contínuo do meia colombiano James Rodríguez se qualifica como uma maravilha. Sua performance de um gol e duas assistências no sábado catapultou seu país para a vitória sobre o Panamá por 5 a 0 e para as semifinais da Copa América.

Em alguns aspectos, que Rodriguez esteja iluminando um torneio internacional não deveria ser novidade. Este é um homem que surgiu na cena da Copa do Mundo de 2014 no Brasil com seis gols, o recorde do torneio, liderando o Cafeteiros para as quartas de final. Sua armadilha no peito e voleio para marcar o gol de abertura contra o Uruguai nas oitavas de final continua gravada na memória. O talento do homem é óbvio.

Mas há outro aspecto nas performances de Rodriguez neste torneio que tem sido confuso. Desde aquela performance de destaque, a carreira de Rodriguez no clube tem estado em uma espiral descendente. Sua mudança para o Real Madrid viu uma erosão constante no tempo de jogo. O mesmo foi verdade durante um período de dois anos com o Bayern de Munique. E então, passo a passo, ele pareceu descer os degraus do jogo do clube — Everton, Al Rayyan, Olympiacos e agora São Paulo no Brasil — onde ele jogou apenas 22 jogos no ano passado, e já parece excedente aos requisitos.

Mas algo acontece quando Rodriguez veste uma camisa da Colômbia. Ele já estava sentado em três assistências neste torneio quando começou a trabalhar contra o Canaleirosentregando um passe perfeito de um canto para o zagueiro Jhon Córdoba cabecear para casa no oitavo minuto. Rodriguez encontrou a rede ele mesmo de um pênalti aos 15 minutos depois que o meio-campista colombiano Jhon Arias foi derrubado pelo goleiro do Panamá Orlando Mosquera.

O momento mais inspirado de Rodriguez aconteceu apenas quatro minutos antes do intervalo. Percebendo que a defesa panamenha estava parada, ele cobrou uma rápida falta por cima da defesa que encontrou Luis Díaz livre, e o jogador do Liverpool então deu um excelente chute alto a quatro jardas da área de pênalti para aumentar a liderança da Colômbia. Quando Rodriguez saiu da partida aos 73 minutos, foi sob uma ovação de pé, com o meio-campista aplaudindo os fãs de volta.

“Eu sempre tento ajudar meus companheiros de equipe para que eles possam jogar bem e os parabenizo por jogarem bem”, disse Rodriguez por meio de um tradutor. Ele acrescentou: “Estamos todos passando por um bom momento. Estamos fazendo gols de lances de bola parada, de pênaltis e jogadas planejadas, o que é uma coisa boa.”

Quando perguntado se ele foi o melhor jogador da Copa América, Rodriguez disse: “Ainda há muito tempo. Faltam dois jogos com o que queremos alcançar e tudo o que eu quero é vencer, então ainda há muito a fazer.”

Há uma tentação de simplesmente descartar o desempenho de Rodriguez como se tivesse sido contra um adversário superado. Afinal, foi a maior margem de vitória da Colômbia em uma partida da Copa América. Mas tente dizer isso à seleção masculina dos EUA, que caiu para o Panamá na fase de grupos. Embora a diferença de talento entre os dois times neste dia fosse clara, um time com essa vantagem ainda é obrigado a usá-la ao máximo, e foi isso que Rodriguez e o resto de seus companheiros fizeram.

Ainda fica a pergunta sobre por que Rodriguez consegue se destacar por seu país, mas não por seu clube. Para o técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, não há mistério sobre por que Rodriguez está atingindo a melhor forma neste torneio.

“Ele é um bom jogador”, Lorenzo disse simplesmente sobre Rodriguez. “Ele é um jogador que está feliz dentro do campo. O treinador só vê como colocá-lo [on the field so he can] aproveitar.”

Certamente ajuda que Rodriguez tenha recebido um papel amplamente livre no time, permitindo que ele se mova de um lado para o outro, ou mesmo para o meio-campo para encontrar espaço. Mais importante, seus companheiros de equipe parecem muito dispostos a trabalhar para ele. Esse tipo de equilíbrio no lado — não apenas de habilidade, mas de ego e responsabilidade — é algo que Lorenzo aprecia. Ele sente isso neste time também.

O capitão da Colômbia, James Rodriguez, registrou um gol e cinco assistências na Copa América até agora. (Foto de MB Media/Getty Images)

“Futebol é um jogo de 11 jogadores e às vezes 10 têm que jogar por aquele jogador e eles têm que estar dispostos a fazer isso”, ele disse. “Mas cada um desses 11 jogadores tem que jogar por seus companheiros de equipe, pelos outros 10. E é isso que esse time está mostrando, ótima atitude e dando tudo de si por seus companheiros de equipe. Isso ficou aparente desde o primeiro minuto.”

Também há algo a ser dito sobre encontrar calma em um ambiente diferente do que está acontecendo com o clube de Rodriguez. Ele certamente não é o primeiro jogador a usar uma seleção nacional como refúgio. Mas Lorenzo foi rápido em desviar o crédito pelo estado psicológico de Rodriguez e seus companheiros de equipe.

“Eu não saberia como medir isso com a comissão técnica”, disse ele em referência ao moral da equipe, com a ajuda de um tradutor. “Estamos continuamente [emphasizing] o quão importante é jogar pela sua seleção, vestir sua camisa. E eu acho que é algo para levar a sério que te deixa orgulhoso.

“Isso é do lado dos jogadores. Acho que não temos muita influência nesse sentido. Podemos mostrar alguma liderança, e se os jogadores estão comprometidos dessa forma, é porque amam sua camisa e estão muito felizes por estarem aqui.”

Independentemente do como ou do porquê, é claro que Rodriguez está encontrando alegria em campo novamente, e sua performance no sábado o colocou em uma companhia seleta. Ele agora está empatado com Lionel Messi em mais assistências em uma única Copa América desde 2011 (um período que abrange cinco torneios), com cinco.

Suas oito assistências nesse período só perdem para as 17 de Messi. As 10 contribuições de Rodríguez para gols (três gols, sete assistências) nos últimos cinco torneios da Copa América empatam com Ángel Di María, Alexis Sánchez e Paolo Guerrero na terceira posição em contribuições para gols nesse período, atrás dos 14 de Eduardo Vargas e dos 25 de Messi.

Agora a Colômbia se encontra nas semifinais da Copa América pela terceira vez nas últimas quatro edições. Mas é nesta fase que a Cafeteiros geralmente tropeçam. Dois gols sofridos no início das semifinais contra o Chile eliminaram a Colômbia em 2016, quando Lorenzo por acaso era um assistente técnico na equipe da Colômbia. Uma derrota nos pênaltis para a Argentina cinco anos depois causou ainda mais angústia. Também já se passaram 23 longos anos desde que a Colômbia conquistou sua única Copa América, um torneio que sediou.

É essa história que explica por que Rodriguez não está tomando nada por garantido. “Estamos fazendo o nosso melhor para vencer. Temos as partidas mais difíceis restantes”, disse.

Se Rodriguez conseguir manter sua forma atual, esses desafios se tornarão muito mais fáceis.