Jandiroba finaliza Lemos e quer disputar o título do UFC contra Weili em seguida

Virna Jandiroba pode ter conquistado uma chance pelo título do UFC na noite de sábado, e ela parecia extremamente perigosa ao fazer isso.

A peso-palha brasileira finalizou Amanda Lemos com uma chave de braço aos 4:48 do segundo round na luta principal do UFC Fight Night dentro do Apex em Las Vegas. Jandiroba (21-3) ampliou sua sequência de vitórias para quatro e adicionou o maior nome em seu currículo até o momento. Lemos é uma ex-desafiante ao título e entrou neste final de semana na terceira posição no ranking de 115 libras.

A vitória pode elevar Jandiroba a uma chance contra o atual campeão Zhang Weili, que atualmente não tem nenhuma defesa marcada.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Weili e eu deveríamos ter lutado há muito tempo, mas o destino nos deu um caminho diferente”, disse Jandiroba por meio de um intérprete.[UFC CEO Dana White]Eu sou o próximo. Eu quero essa chance.”

Jandiroba, 36, deu uma aula de mestre no chão. Ela derrubou Lemos com bastante facilidade no round de abertura e jogou com várias tentativas de leg lock. Lemos respondeu bem aos ataques iniciais e até ameaçou os seus, mas parecia claro que ela estava brincando com fogo no chão.

No segundo round, Lemos começou a aplicar uppercuts para desencorajar Jandiroba de tentar a queda. A estratégia funcionou por um tempo, mas Jandiroba eventualmente cronometrou bem um golpe e colocou Lemos contra a grade. Momentos depois, Lemos cometeu o erro de tentar lançar Jandiroba de quadril para a lona. Jandiroba se atrapalhou e acabou pegando as costas de Lemos.

Com dois minutos para trabalhar, Jandiroba calmamente foi em busca de um mata-leão. Depois que ela tinha Lemos focado no estrangulamento, a especialista em finalização fez uma transição linda para um armlock e produziu um tapa imediato.

Quatorze das 21 vitórias profissionais de Jandiroba foram por finalização.

Ela agora está empatada com Zhang na segunda maior sequência de vitórias ativas na divisão. A desafiante número 1 Tatiana Suarez tem a mais longa, com seis vitórias consecutivas. Suarez é outra candidata a desafiante peso-palha, mas tem um longo histórico de lesões e não lutou em 2024.