Japão surpreende o Brasil com vitória tardia no futebol olímpico feminino

O Brasil perdeu a chance de avançar após uma derrota tardia por 2 a 1 para o Japão na segunda rodada do futebol olímpico feminino no domingo, enquanto a Espanha chegou às quartas de final com uma vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria em Nantes, graças ao gol da vitória de Alexia Putellas no final.

As duas melhores equipes de cada três grupos avançam, junto com os dois melhores terceiros colocados.

Os campeões mundiais tiveram que esperar até os minutos finais do confronto do Grupo C para quebrar a barreira nigeriana com uma maravilhosa cobrança de falta do ex-vencedor da Bola de Ouro, Putellas.

Putellas marcou a cinco minutos do fim, ultrapassando o goleiro e os defensores nigerianos, que até então frustravam o time de Montse Tome.

O Brasil estava liderando após o intervalo, mas sofreu dois gols nos acréscimos para o Japão, que conquistou seus primeiros pontos no Grupo C, cortesia de Saki Kumagai e Momoko Tanikawa.

O chute rasteiro de Jheniffer, da seleção brasileira, abriu o placar aos 56 minutos, após jogada criada pela hexacampeã olímpica Marta, que deixou o campo sob aplausos de pé aos 84 minutos.

Jogadoras japonesas comemoram após marcar um gol no final contra o Brasil no torneio olímpico de futebol feminino. Imagens Getty

Uma recordista de seis vezes jogadora mundial do ano, Marta disse que este será seu último grande torneio com o Brasil. Toda vez que a jogadora de 38 anos tocou na bola na noite de domingo, a multidão de Paris aplaudiu.

Ela quase marcou na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Nigéria na estreia do time, mas o gol foi anulado por revisão de vídeo. Mas a vitória sobre a Nigéria foi três pontos valiosos para as brasileiras, que não saberão seu destino em Paris até depois das últimas partidas do grupo na quarta-feira.

O Japão, que havia perdido um pênalti antes do intervalo, empatou nos acréscimos graças a um chute de Kumagai após um toque de mão de Yasmim, antes de o substituto Tanikawa marcar de longa distância após um passe errado de Rafaelle.

Austrália e Colômbia aumentaram suas chances de avançar para a próxima fase com suas primeiras vitórias na competição.

Em uma festa de gols em Nice, as Matildas se recuperaram de uma desvantagem de dois gols para garantir uma vitória impressionante de 6 a 5 sobre a Zâmbia no Grupo B, com Steph Catley, das Matildas, e Racheal Kundananji, da Zâmbia, marcando dois gols, enquanto Barbara Banda marcou três gols, o terceiro recorde olímpico em seu nome.

A Colômbia derrotou a Nova Zelândia, rival do Grupo A, por 2 a 0 em Lyon, graças ao voleio de Marcela Restrepo e ao gol de Leicy Santos.

Os sul-americanos abriram o placar aos 26 minutos com um brilhante voleio de Restrepo, que aproveitou a desleixada defesa da Nova Zelândia antes que o belo chute de Leicy Santos na trave selasse a vitória aos 72 minutos.