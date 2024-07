Jarren Duran é nomeado MVP do All-Star Game após HR impulsionar vitória da AL

ARLINGTON, Texas — Em uma noite em que Paul Skenes, o fenômeno do arremesso do beisebol, pisou na borracha para uma histórica largada no All-Star Game, e Shohei Ohtani, a estrela mais brilhante do esporte, demoliu um home run para a Liga Nacional, foi um ex-promissor promissor em uma temporada de destaque que roubou a cena no All-Star Game de 2024 na terça-feira.

O defensor central do Boston Red Sox, Jarren Duran, completou a vitória da Liga Americana por 5 a 3 no Globe Life Field com um home run de duas corridas contra o arremessador Hunter Greene do Cincinnati Reds.

Com a explosão, a primeira de um jogador do Red Sox em um All-Star Game desde Adrian Gonzalez em 2011, Duran se tornou o quinto jogador na história da franquia a ser nomeado MVP do jogo e o primeiro desde JD Drew em 2008.

Duran, 27, ajudou a apagar um déficit criado quando Ohtani acertou um home run de 400 pés e três corridas contra o destro Tanner Houck do Red Sox para abrir o placar no terceiro inning. Foi o primeiro home run da carreira do rebatedor designado do Los Angeles Dodgers no All-Star Game e o segundo de um jogador do Dodgers desde Mike Piazza em 1996. O home run de Ichiro Suzuki dentro do parque em 2007 foi o único home run de um jogador nascido no Japão na história do All-Star Game.

Essas três corridas foram as únicas que a Liga Nacional marcou no que acabou sendo o Jogo das Estrelas mais curto — 2 horas e 28 minutos — desde 1988.

O jogo começou com algum drama.

A habilidade excepcional de Juan Soto, a característica que o colocou no caminho para o status de primeira votação no Hall da Fama, é uma habilidade fantástica de chegar à base. Nunca o universo do beisebol, em uníssono, quis ver o defensor direito do New York Yankees fazer esse trabalho mais do que no primeiro inning na terça-feira.

A pressão começou a aumentar na segunda-feira, quando o gerente do time All-Star da Liga Americana, Bruce Bochy, anunciou uma escalação que surpreendentemente tinha o defensor central dos Yankees e principal candidato a MVP da Liga Americana, Aaron Judge, rebatendo em quarto lugar.

Jarren Duran, o primeiro jogador do Red Sox a fazer um home run no All-Star Game desde Adrián González em 2011, tinha chances de 50-1 na ESPN BET de ganhar o prêmio de MVP. Stacy Revere/Getty Images

Isso significava que Judge não tinha garantia de enfrentar o fenômeno Skenes, que estava escalado para um limite estrito de um inning após apenas 11 partidas na liga principal. Alguém tinha que chegar à base para a Liga Americana. Quando Skenes aposentou os dois primeiros rebatedores da Liga Americana, esse alguém tinha que ser Soto, ou o confronto que todos queriam ver não aconteceria.

Soto, no estilo Soto, cumpriu sua tarefa trabalhando uma caminhada de sete arremessos para apaziguar as massas. O drama, no entanto, foi passageiro: Judge rebateu no primeiro arremesso de Skenes, uma bola rápida de 100 mph, e acertou uma escolha do defensor para encerrar o inning.

“Eu estava tentando levá-lo fundo, mano”, disse Soto. “Mas depois de dois strikes eu estava tentando trabalhar o at-bat porque eu queria ter certeza de que ele o enfrentaria também, então eu fiz meu trabalho.”

Skenes, 22, não conseguiu registrar um strikeout, mas lançou cinco de seus 16 arremessos a pelo menos 160 km/h, induziu quatro erros — todos com seu sprinkler desagradável — e silenciou quaisquer críticos restantes que acreditavam que ele não merecia começar o jogo depois de apenas 11 partidas.

Um conto de dois Sox Este é o terceiro All-Star Game em que o Red Sox teve um arremessador cedendo um home run no monte e um home run do rebatedor no mesmo jogo. É a primeira vez desde Tom Brewer e Ted Williams em 1956. Ano RH permitido Acerte RH 2024 Curtidor Houck Jarren Duran 1956 Tom Cervejeiro Ted Williams 1943 Tex Hughson Bobby Doerr — Estatísticas e informações da ESPN

Skenes, um dos 37 estreantes no All-Star Game, foi o primeiro novato a começar o All-Star Game desde que Hideo Nomo também começou na Liga Nacional no estádio do outro lado da rua em 1995.

Duas entradas após sua saída, Soto se destacou de uma forma diferente na Liga Americana, fazendo uma rebatida rasteira no meio que ele converteu em uma rebatida dupla de duas corridas, graças a um Teoscar Hernandez indiferente no campo central, reduzindo a vantagem da Liga Nacional para uma corrida.

Dois rebatedores depois, David Fry, rebatedor emergente do adversário do Globe Life Field, Yordan Alvarez, marcou Soto da segunda base com um single RBI para o campo esquerdo, empatando o jogo.

Duran finalizou a vitória de virada — a 10ª vitória da Liga Americana em 11 Jogos das Estrelas — com uma rebatida forte de Greene, a 413 pés de distância do muro no campo centro-direito.