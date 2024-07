Jarrett Allen, do Cavs, concorda com extensão máxima de 3 anos e US$ 91 milhões

O pivô do Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen, concordou com uma extensão de contrato de três anos, no valor máximo de US$ 91 milhões, o que lhe garantirá US$ 131 milhões nas próximas cinco temporadas, disse seu agente Derrick Powell à ESPN na quarta-feira.

Allen é co-representado com Powell por Jim Tanner, da Tandem Sports.

Allen se torna o terceiro jogador importante dos Cavaliers — junto com Donovan Mitchell e Evan Mobley — a assinar grandes extensões neste verão, consolidando a franquia como uma candidata de longo prazo à Conferência Leste.

Allen — um All-Star em 2022 — teve uma média de 16,5 pontos, 10,5 rebotes e 2,7 assistências na temporada passada. Antes de se machucar nos playoffs da Conferência Leste contra o Orlando Magic, Allen teve uma média de 17 pontos, 13,8 rebotes e 68% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos da série de playoffs da rodada de abertura, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Allen, de 2,05 m, jogou 81 partidas consecutivas na temporada passada antes de uma lesão na costela mantê-lo fora dos três últimos jogos contra o Orlando e de toda a série semifinal da conferência contra o Boston Celtics.

Allen teve 42 duplos-duplos na temporada passada, o maior número em sua carreira e o maior número de um jogador dos Cavaliers desde LeBron James (52) em 2017-18, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Junto com o duas vezes MVP de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, Allen foi um dos dois jogadores a ter uma média de 15 pontos em 60% de arremessos na temporada passada. Em sua carreira, Allen é um dos quatro jogadores na era do relógio de arremessos a ter uma média de 15 pontos, 10 rebotes e 60% de arremessos em várias temporadas, de acordo com ESPN Stats & Info. Os outros são Artis Gilmore, Rudy Gobert e Dwight Howard.

Allen foi a 22ª escolha no draft da NBA de 2017 para o Brooklyn Nets, onde jogou as três primeiras temporadas da NBA até que uma troca entre quatro times o levou para Cleveland em 2021.