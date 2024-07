Jasmine Jasudavicius não quer ser comparada à ‘garota Hawk Tuah’ após a promoção pós-luta do UFC Denver

Após sua vitória no UFC Denver sobre Fatima Kline, Jasmine Jasudavicius deu uma resposta simples aos fãs que vaiaram sua performance.

“Chupa, cara”, declarou Jasudavicius.

A destacada peso-mosca canadense conquistou sua segunda vitória consecutiva no UFC Denver. A promo ardente pós-luta certamente capturou a atenção de muitas pessoas e, talvez, as pegou desprevenidas. Dias depois, Jasudavicius entendeu que isso gerou uma reação, mas isso não significa que ela não tenha ficado um pouco desconfortável com isso.

“Ainda estou um pouco envergonhado com isso”, disse Jasudavicius recentemente em A hora do MMA. “Eu entendo, contanto que meu nome esteja na boca das pessoas, está bom. Mas, ao mesmo tempo, não quero ser conhecido como, ‘Ei, chupa, cara’, como aquela garota Hawk Tuah.”

Jasudavicius estava originalmente programada para enfrentar a lutadora top 10 Viviane Araujo no evento antes de Araujo ser forçada a se retirar por razões não reveladas. Jasudavicius admite que ficou um pouco irritada por ter que enfrentar uma novata na promoção, mas ficou feliz em permanecer no card com a tentativa de adicionar outra vitória ao seu currículo no UFC.

A adrenalina restante do turno pré-luta ainda precisava ser liberada após a vitória, e certamente foi no microfone — embora ela ainda tivesse que cuidar de seus Ps e Qs.

“Ainda acho que tinha o veneno da luta em mim, ainda era meio [lingering] e ainda não tinha lançado”, disse Jasudavicius. “Eu senti como se estivesse lá dentro, trabalhei muito, tentei o meu melhor e estou tentando falar. Eu tinha essas coisas boas para dizer na minha cabeça, e [then all I hear is]”Bu, bu”, e isso me pegou desprevenido.

“Mas eu sabia que não podia xingar, e não podia dizer ‘F you’. Eu sei que não posso fazer isso, então essa foi a primeira coisa que saiu.”

Independentemente de se arrepender ou não da entrevista no octógono, Jasudavicius sabe que quer dar um exemplo melhor para os fãs mais jovens que estão entrando no mundo da marca extremamente popular do UFC.

“Estou tentando não xingar tanto porque acho que tenho uma boca suja, e sei que as meninas estão me observando e não quero que elas tenham a mesma boca que eu”, disse Jasudavicius.

“Quero que eles sejam melhores. Então, estou tentando ser melhor, ser uma representação melhor.”