Jasmine Paolini chega à segunda final consecutiva do Grand Slam

WIMBLEDON, Inglaterra — Jasmine Paolini chegou à sua segunda final consecutiva de Grand Slam com uma vitória por 2-6, 6-4, 7-6 (10-8) sobre a não cabeça de chave Donna Vekic em Wimbledon na quinta-feira, em uma partida emocionante que durou 2 horas e 51 minutos.

Paolini continuou se recuperando, se recuperando, se recuperando — depois de perder o primeiro set, depois de estar a dois games da derrota em 4 a 4 no segundo set, depois de estar perdendo duas vezes por uma quebra no terceiro set em 3 a 1 e 4 a 3 na quadra central.

Jasmine Paolini se tornou na quinta-feira a primeira mulher a chegar às finais de Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano desde Serena Williams em 2015 e 2016. François Nel/Getty Images

A cabeça de chave número 7, Paolini, nunca foi embora, eventualmente convertendo seu terceiro match point. Essa exibição nas quadras de grama do All England Club segue seu segundo lugar para Iga Swiatek no saibro vermelho em Roland Garros no mês passado.

A italiana de 28 anos é a primeira mulher a chegar às partidas do título de Roland Garros e Wimbledon na mesma temporada desde Serena Williams em 2015 e 2016.

Paolini enfrentará Elena Rybakina ou Barbora Krejcikova pelo campeonato no sábado; a semifinal será na quinta-feira.