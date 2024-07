Jason e Travis Kelce lançam cereal matinal Kelce Mix

Claro, anéis do Super Bowl são legais, mas você já comeu seu próprio cereal matinal?

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A menos que seu nome seja Jason Kelce ou Travis Kelce, a resposta provavelmente é não.

Os irmãos famosos — e notáveis ​​entusiastas do café da manhã — estão adicionando “homônimo de cereal” aos seus currículos impressionantes. Jason, que anunciou sua aposentadoria da NFL após uma carreira de 13 anos com o Philadelphia Eagles, e seu irmão mais novo tight end do Kansas City Chiefs estão se unindo para lançar o Kelce Mix.

O cereal, que chegará às lojas em setembro, é uma combinação de suas três marcas favoritas: Cinnamon Toast Crunch, Lucky Charms e Reese’s Puffs.

Jason e Travis Kelce se uniram à General Mills para combinar seus cereais favoritos: Cinnamon Toast Crunch, Lucky Charms e Reese’s Puffs em uma tigela, chamada “The Kelce Mix” 🥣 🏈 foto.twitter.com/ATQdPh702D — HOJE (@TODAYshow) 23 de julho de 2024

Isso não será nenhuma surpresa para os fãs do podcast “New Heights” dos irmãos. Em um episódio de dezembro de 2023, Jason e Travis classificaram seus cinco principais cereais. Embora não conseguissem concordar com os números 4 e 5, os três principais mencionados estavam claros.

“É o melhor. Eu poderia comer uma caixa inteira agora mesmo. Literalmente, uma caixa inteira”, disse Travis sobre Lucky Charms na época. “Coloque em uma tigela de pipoca e adicione um galão inteiro de leite e vá andando. Simplesmente vá andando. Levaria umas três horas para fazer isso, e eu só comeria as encharcadas no fundo que eu ainda gosto porque são muito boas.”

Além disso, a General Mills também lançará quatro caixas colecionáveis ​​Kelces’ Pick de edição limitada de Cinnamon Toast Crunch, Honey Nut Cheerios, Lucky Charms e Reese’s Puffs.