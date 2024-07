Javien Toviano, da LSU, é preso por acusações de voyeurismo em vídeo

BATON ROUGE, Louisiana — O cornerback do segundo ano da LSU, Javien Toviano, se entregou às autoridades no domingo sob acusações de voyeurismo em vídeo, informou o gabinete do xerife do East Baton Rouge Parish.

Toviano, 19, de Arlington, Texas, é acusado de fazer sexo com uma mulher e gravá-lo sem o consentimento dela, de acordo com um mandado de prisão. A mulher disse aos detetives que encontrou vídeos dos dois no iPad de Toviano que foram gravados por um relógio com uma câmera embutida colocada perto da cama, informou o The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

A mulher disse aos detetives que Toviano os havia gravado fazendo sexo no passado sem seu consentimento e que ela disse que não queria ser gravada.

Toviano, em entrevista aos detetives, admitiu ter usado uma câmera escondida para registrar os encontros sexuais, afirma o mandado de prisão.

As informações sobre o vínculo não estavam imediatamente disponíveis. Não se sabia se Toviano tinha um advogado que pudesse falar em seu nome.

Toviano “foi suspenso de todas as atividades da equipe, de acordo com as políticas departamentais”, disse a LSU em um comunicado.

“Não faremos mais comentários por respeito ao processo legal”, disse a universidade.

A LSU começa os treinos de pré-temporada em 1º de agosto, e Toviano deveria competir por tempo de jogo como cornerback.

Ele assinou com a LSU ano passado. Ele apareceu em todos os jogos como calouro e fez três partidas nos últimos cinco jogos. Ele terminou sua temporada de calouro com 33 tackles e um passe desviado.