Jay Johnston, estrela de ‘Bob’s Burgers’, se declara culpado em janeiro 6 motim no Capitólio

Jay Johnston – mais conhecido pela comédia animada “Bob’s Burgers” – está se declarando culpado de seu envolvimento no ataque terrorista de janeiro. 6 Ataque ao Capitólio dos EUA.

Ele será condenado em outubro e pode pegar até 5 anos de prisão federal – um destino compartilhado por mais de 540 manifestantes do Capitólio, até agora.

Johnston foi preso na Califórnia no verão passado e inicialmente recebeu 4 acusações… embora 3 tenham sido posteriormente retiradas.

Ele foi considerado participante do motim graças a uma postagem nas redes sociais que o FBI compartilhou em março de 2021.

As autoridades afirmam que ele “participou com outros manifestantes em um ataque em grupo” contra policiais que guardavam a entrada do Capitólio e também “ajudou a retirar um escudo antimotim da polícia roubado”.