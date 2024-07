Jaylen Brown atinge ESPYs de braços dados com Kysre Gondrezick

Jaylen Brown dar Kysre Gondrezick com certeza parece um item … os dois jogadores profissionais de basquete chegaram juntos aos ESPYs de braços dados – e até pareciam se preparar para o evento dentro do mesmo quarto de hotel.

O show anual de premiação esportiva acontecerá na noite de quinta-feira no Dolby Theatre em Los Angeles … e a estrela do Boston Celtics e o jogador da WNBA foram vistos se preparando para o evento no Pendry em West Hollywood.

Os dois inicialmente geraram rumores de namoro no mês passado… quando Gondrezick se juntou a Brown em seu ônibus no desfile do campeonato da NBA do Boston Celtics.