Jaylen Brown observa Bronny James e parece dizer que o filho de LeBron não é ‘profissional’

Jaylen Brown consegui ver de perto Bronny James na noite de segunda-feira… e a primeira avaliação da estrela do Celtics sobre LeBron O filho dele não parecia ser brilhante.

O MVP das Finais da NBA teve assentos na quadra para o confronto de Bronny na Summer League contra Boston no Thomas & Mack Center em Las Vegas… e em um ponto durante a competição, ele se inclinou e pareceu dar a sua nova namorada, jogadora da WNBA Kysre Gondrezick uma crítica nada favorável ao jogo do jovem de 19 anos.

Brown: “Por causa do nome dele, ele estará no Lakers (principal)” pic.twitter.com/k3SZMZLrS9

Kysre: “Acho que ele estará no time da G-League, com certeza.

“Não acho que Bronny seja um profissional”, disse ele, de acordo com leitores labiais online.

Kysre então pareceu dizer que pensava que Bronny – o Bem. 55 escolhas no Draft da NBA de 2024 – acabaria no elenco da G-League do Lakers… mas Jaylen parecia discordar.