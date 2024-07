Jaylon Johnson cansado do potencial dos Bears: ‘É sobre ação’

LAKE FOREST, Illinois — A última vez que a expectativa pela pré-temporada foi tão forte, o Chicago Bears tinha acabado de vencer a NFC Norte com a melhor defesa da liga em 2018. Na temporada seguinte, essas expectativas foram recebidas com decepção quando o Bears caiu para o terceiro lugar na divisão com um recorde de 8-8.

Jaylon Johnson foi convocado por Chicago um ano depois, em 2020, e nunca fez parte de um time com um histórico de vitórias durante sua gestão. Quando os Bears abriram o training camp com seu primeiro treino no sábado, o cornerback All-Pro do segundo time disse que a vibração em torno de um time com expectativas externas elevadas não parece diferente.

“Sinto que estive em algumas listas talentosas onde tivemos muito potencial”, disse Johnson. “Sinto que para mim é uma daquelas coisas em que estou cansado de apenas ter potencial e potencial. Quero estar em uma posição em que realmente entremos em campo e sejamos isso e não apenas o que estamos projetados para ser.”

A ESPN Bet tem o total de vitórias over/under dos Bears em 8,5, sua maior projeção de total de vitórias desde 2019 (9). Chicago ficou abaixo do total de 7,5 na temporada passada, quando terminou com um recorde de 7-10 e não alcançou nove ou mais vitórias em uma temporada desde 2018 (12-4).

As movimentações que os Bears fizeram nesta offseason, desde a escolha do quarterback Caleb Williams com a escolha geral nº 1 até a aquisição do wide receiver Keenan Allen, do running back D’Andre Swift e do safety Kevin Byard, são em grande parte responsáveis ​​pelo fluxo de expectativas. O gerente geral Ryan Poles projetou que o training camp deste ano será o mais competitivo que ele já viu, enquanto o wide receiver DJ Moore disse que esta lista é a mais talentosa da qual ele já fez parte.

Após o treino, Johnson disse que, em vez de acreditar na emoção, ele está mais preocupado em ver os Bears encararem seu potencial de frente.

“É sobre ação neste momento, então as projeções, a energia, o entusiasmo, tudo parece bom no começo porque todos, cada time, cada fã [says]’Oh, este é o nosso ano, este é o nosso ano’, então não estou nesse tipo de momento, no que diz respeito a, ‘Oh sim, este é o nosso ano'”, disse Johnson. “Não, temos que sair aqui e temos que provar isso e acho que isso começa com o Dia 1, começa com hoje. Mas isso é algo que vai continuar de agora até o final da temporada, seja lá quando for, seja nos playoffs ou não.”