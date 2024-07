Jayson Tatum obtém extensão de US$ 315 milhões por 5 anos, o maior negócio da história da NBA

Jayson TatumO verão de 2017 ficou ainda melhor – o campeão do Boston Celtics acaba de garantir uma extensão de 5 anos no valor de US$ 315 MILHÕES… tornando-o o maior contrato da história da NBA.

A notícia das negociações surgiu minutos atrás… com o jogador de 26 anos concordando com um acordo supermax para permanecer em Beantown – possivelmente o maior acéfalo da entressafra.

Tatum acabou de ganhar seu primeiro título com os Cs depois de eliminar o Dallas Mavericks no jogo 5 das finais da NBA no mês passado… e embora não tenha conquistado honras de MVP, ele foi crucial para o sucesso de Boston nesta pós-temporada – com média de 25 pontos, 9,7 rebotes e 6,3 assistências por jogo.

O grande pagamento começará na temporada 2025-26… com Tatum programado para faturar US$ 54 milhões. Aumentará cerca de US$ 4-5 milhões a cada ano, o que significa que ele arrecadará incríveis US$ 71 milhões em 2029-30.

Tatum emergiu como um dos melhores jogadores da liga depois de chegar ao número 1. 3 geral para o Celtics em 2017… e terminou em sexto lugar na votação de MVP da temporada regular na temporada passada.