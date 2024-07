Jazz Chisholm Jr. dos Yankees aberto para 3B; Gleyber Torres recua em movimento

Jazz Chisholm Jr. diz que está aberto a jogar na terceira base pelo New York Yankees, acrescentando que “poderia ir jogar em qualquer lugar e ajudar meu time a vencer”.

Gleyber Torres, por outro lado, não pareceu tão receptivo à mudança para o canto mais quente.

Devido ao iminente excedente de jogadores de campo em seu elenco, os Yankees provavelmente enfrentarão um retorno ao campo interno para Chisholm, que foi adquirido no sábado em uma troca com o Miami Marlins.

Chisholm jogou principalmente na segunda base para os Marlins antes de se mudar para o campo central na temporada passada. Mas com Torres já sendo um pilar na segunda base, o gerente dos Yankees, Aaron Boone, disse que quer que Chisholm aprenda a jogar na terceira base, potencialmente já na segunda-feira.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Eu poderia ir e jogar em qualquer lugar e ajudar meu time a vencer”, Chisholm disse aos repórteres após a vitória de domingo sobre o Red Sox. “Para mim, é apenas ir a algum lugar. Especialmente um time vencedor, e eles estão me pedindo para ir a algum lugar para ajudá-los a vencer? Eu definitivamente vou lá e farei isso.”

Torres cometeu 13 erros nesta temporada — o maior número nas ligas principais para um segunda base — mas não parecia tão animado com a perspectiva de jogar na terceira base.

“Sou segunda base, então jogo na segunda base”, disse Torres aos repórteres.

Torres, que está no último ano de contrato com os Yankees, não joga na terceira base desde uma breve passagem pela posição nas ligas menores em 2018. O duas vezes All-Star respondeu: “Não gosto disso” quando perguntado sobre jogar na terceira base, mas reconheceu que discutiu o assunto com Boone.

“Tivemos uma conversa. Tudo ainda está na mesa”, disse Torres. “Acho que em alguns dias, vou pegar algumas bolas rasteiras na terceira base, só por precaução [so] Estou meio que pronto para qualquer coisa.”

Boone disse que está “um pouco relutante” em escalar Torres na terceira base e observou que Chisholm, que também jogou como shortstop pelos Marlins, é o defensor mais versátil.

“Quero que ele comece a trabalhar lá”, disse Boone. “Não é algo que ele tenha tocado, obviamente. [He] surgiu como um shortstop — sinto que ele tem o conjunto de habilidades para fazer isso. Sei que ele está aberto a fazer isso, mas quero ver como fica.”

Chisholm pode ter tempo de jogo regular no campo interno já nesta semana, quando os Yankees devem ativar Giancarlo Stanton da lista de lesionados e adicionar o rebatedor à rotação de rebatedores designados para o campo externo, que já inclui Aaron Judge, Juan Soto e Alex Verdugo.

Chisholm trabalhará com o técnico de campo Travis Chapman na terceira base, onde o esforçado DJ LeMahieu tem sido o titular principal dos Yankees.

“Sinto que sou um infielder muito bom”, disse Chisholm. “Então, sinto que preciso ir lá e pegar a bola.”