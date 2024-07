Jazz Chisholm Jr. faz singles, rouba, marca na estreia dos Yankees

BOSTON — Jazz Chisholm Jr. fez sua estreia pelo New York Yankees na noite de domingo contra o Boston Red Sox no Fenway Park, um dia depois de ter sido adquirido do Miami Marlins por três jogadores da liga menor.

Chisholm chegou ao estádio cerca de 90 minutos antes do primeiro arremesso e foi escalado para a escalação rebatendo em quinto e jogando no campo central. Vestindo o uniforme nº 13, ele foi 1 para 5 com um single e marcou uma corrida tardia na vitória dos Yankees por 8-2.

“Fiquei super animado”, disse Chisholm sobre vestir um uniforme dos Yankees. “Toda criança sonha em ser um Yankee, é o time mais famoso do beisebol em que Derek Jeter jogou, se é que você me entende. O jogador favorito de todos era Derek Jeter quando criança. Eu o tive como dono, então eu simplesmente senti que era certo vir e vestir um uniforme.”

Chisholm entrou em ação imediatamente após chegar mais tarde do que o planejado.

“O voo, ficamos no ar uma hora a mais, a viagem até aqui ficamos no carro por mais 30 minutos por causa do trânsito”, disse ele. “Foram muitas paradas para chegar aqui. Cheguei aqui, vesti o uniforme e saí para jogar.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Chisholm disse que o técnico Aaron Boone ligou para ele no sábado e perguntou se jogar imediatamente seria demais.

“Agora mesmo, eu o tenho no meio da ordem”, disse Boone cerca de 40 minutos antes de Chisholm chegar. “Eu meio que o vejo lá agora, especialmente do jeito que (Alex Verdugo), eu sinto, está começando a balançar o bastão.”

Questionado sobre como ele decidiu pelo número 13, Chisholm disse: “Não havia nenhum dígito disponível”, referindo-se ao rico histórico dos Yankees com números aposentados.

Então ele explicou que era porque Alex Rodriguez o usava.

“Foi justo encontrar o número que eu adorava quando criança, assistindo A-Rod”, disse ele.

Um segunda base All-Star em 2022, Chisholm, de 26 anos, jogou como defensor central na maior parte das últimas duas temporadas. Ele rebateu .249 com 13 home runs e 50 RBIs para Miami este ano e é um rebatedor de carreira de .246 com 66 home runs e 205 RBIs em cinco temporadas.

Boone disse que Chisholm também poderia rebater como rebatedor inicial. Ele conseguiu sua 23ª base roubada na noite de domingo, igualando seu recorde na carreira.

“Vamos ver como tudo vai se desenrolar”, disse Boone. “A coisa mais importante com ele entrando hoje, eu queria que ele começasse a trabalhar na terra, no infield, mas eu senti que só entrando, eu o colocaria no outfield hoje.”

Gleyber Torres é o segunda base regular do New York, embora possa se tornar um agente livre após a World Series. Boone disse que se Chisholm jogar no infield para os Yankees este ano, provavelmente será na terceira base — uma posição que ele nunca jogou nas ligas principais.

“Quero que ele comece a trabalhar lá. Não é algo que ele tenha jogado, obviamente. Ele surgiu como um shortstop. Sinto que ele tem o conjunto de habilidades para fazer isso”, disse Boone. “Sei que ele está aberto a fazer isso, mas quero ver como fica. … Estou animado por tê-lo. Somos um time melhor hoje, um elenco melhor com ele aqui.”

Para abrir uma vaga para Chisholm, o infielder JD Davis foi designado para atribuição. Davis foi 2 para 19 (.105) com um RBI e nove strikeouts em sete jogos para Nova York após ser adquirido de Oakland em 23 de junho.

Boone também disse que o rebatedor Giancarlo Stanton continua no caminho certo para sair da lista de lesionados na segunda-feira na Filadélfia. Stanton não joga desde que distendeu o tendão da coxa esquerda enquanto corria as bases em 22 de junho.