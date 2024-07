JD Vance chamou pessoas sem filhos de sociopatas durante o podcast de 2020

Reproduzir conteúdo de vídeo



JD VanceO comentário de ‘senhora gata sem filhos’ não foi isolado… Acontece que a candidata republicana ao vice-presidente tem um histórico de dizer coisas ofensivas sobre pessoas de mentalidade liberal, inclusive chamando-as de sociopatas.

CNN acaba de publicar um artigo explicando que Vance deu uma entrevista em podcast em novembro de 2020, durante a qual ele disse que as pessoas na classe de liderança do nosso país eram “mais sociopatas” do que aquelas com filhos, o que as torna “menos estáveis ​​mentalmente” – aparentemente referindo-se às mulheres.

No podcast, Vance também rotulou os comentaristas do X – antigo Twitter – como os “mais perturbados” e “mais psicóticos” porque eles também normalmente não têm filhos, enquanto insinuam que são membros do Partido Democrata.

Como você sabe, Vance se meteu em maus lençóis na semana passada depois que veio à tona na mídia que ele menosprezava as mulheres durante uma entrevista de 2021 com o então apresentador da Fox News. Tucker Carlson após seu anúncio de candidatura ao Senado de Ohio.



Durante sua conversa com Tucker, JD deixou cair seu agora notório comentário de “senhora gato sem filhos” sobre as pessoas que governam nossa nação e que “querem tornar o resto do país miserável também”. Um de seus alvos era o presumível candidato presidencial democrata Kamala Harris.

Harris substituiu recentemente o presidente Joe Biden no topo da chapa democrata depois do atual Comandante-em-Chefe desistiu da corrida.