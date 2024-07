JD Vance Couch Sex Zockery prejudicial à comunidade de móveis Kink, diz o médico

Sen. JD Vance está sendo assado porque as pessoas pensam que ele fez sexo com um sofá e, embora possa parecer engraçado (porque é) … um especialista em educação sexual diz que todas as piadas envergonham as pessoas que, de fato, gostam de bater nos móveis .

O negócio é o seguinte… alguém no X fez uma piada sugerindo Donald TrumpO companheiro de chapa pode ter enfiado uma luva de látex do avesso enfiada entre duas almofadas do sofá, conforme descrito em um falso descrição de seu livro de memórias best-seller do NYT, ‘Hillbilly Elegy’.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Como dissemos, nada disso está realmente em seu livro, mas a postagem se tornou viral de qualquer maneira, e JD tem sido ridicularizado desde então. O problema é que… embora a maioria de nós possa estar rindo, a zombaria é na verdade prejudicial para uma comunidade de pessoas legitimamente excitadas pelo sexo com objetos… e isso é de acordo com o renomado médico, Laura Berman.





Dr. Berman é um terapeuta sexual e de relacionamento apresentado no Oprah Winfrey Network e “The Dr. Oz Show”, entre outros programas, e ela disse ao TMZ … algumas pessoas realmente se dão bem com móveis e / ou artigos de decoração, e não deveriam se sentir envergonhadas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

A médica sexual diz que teve vários clientes sexualmente atraídos por móveis em sua experiência nesta área, e alguns que até se apaixonaram por um objeto doméstico, que ela explica ser conhecido como “objetofilia”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Ela nos diz que as pessoas que postam todos os tipos de piadas baseadas no falso boato de Vance talvez devessem pensar duas vezes… porque as chances são boas de que eles tenham suas próprias perversões que outros achariam bizarras.

Tradução: pessoas em sofás de vidro (ou algo parecido) não deveriam atirar pedras!

Resumindo…Dr. Berman diz que a difamação política é uma coisa, mas ela se posiciona contra demonizar qualquer um que goste de fazer amor doce, doce no sofá.